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12 июня 2017, 8:33 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Малкин заявил, что хочет завоевать еще больше Кубков Стэнли в составе «Питтсбурга»

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин после победы в шестом матче финальной серии с «Нэшвиллом» заявил, что хочет выиграть с клубом еще много Кубков Стэнли, а хоккеисты команды все еще голодны до побед. Слова Малкина приводит пресс-служба клуба.

30-летний российский нападающий Питтсбурга стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли ранее он в составе клуба становился чемпионом НХЛ в 2009 и 2016 гг. Увеличить
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В ночь на понедельник «Питтсбург» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилла» со счетом 2:0 (счет в серии — 4−2). Малкин в 25 матчах плей-офф набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач) и стал лучшим бомбардиром плей-офф. 30-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли вместе с «Питтсбургом» в третий раз в карьере (2009, 2016 и 2017).

«Хоккеисты “Питтсбурга” все еще молоды и голодны до побед. Все мы хотим еще больше Кубков Стэнли», — радостно сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Малкин.

После вручения Кубка Стэнли поздравить Малкина на лед вышла его жена телеведущая Анна Кастерова.

Помимо Малкина, трехкратными обладателями Кубка Стэнли среди отечественных хоккеистов в качестве игроков являются Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002) и Сергей Федоров (1997, 1998, 2002) в составе «Детройта», а также Сергей Брылин, выигравший трофеи в составе «Нью-Джерси» (1995, 2000, 2003). Дважды чемпионами НХЛ в качестве игроков становились Зубов (1994, 1999), Немчинов (1994, 2000), Фетисов (1997, 1998), Козлов (1997, 1998), Твердовский (2003, 2006), Дацюк (2002, 2008) и Войнов (2012, 2014).

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Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин продолжает надеяться

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» добились победы над «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче финала Кубка Стэнли и второй год подряд (пятый раз в истории) выиграли самый престижный трофей в североамериканском хоккее. Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул.
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