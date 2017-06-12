Малкин заявил, что хочет завоевать еще больше Кубков Стэнли в составе «Питтсбурга»

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В ночь на понедельник «Питтсбург» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилла» со счетом 2:0 (счет в серии — 4−2). Малкин в 25 матчах плей-офф набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач) и стал лучшим бомбардиром плей-офф. 30-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли вместе с «Питтсбургом» в третий раз в карьере (2009, 2016 и 2017).

«Хоккеисты “Питтсбурга” все еще молоды и голодны до побед. Все мы хотим еще больше Кубков Стэнли», — радостно сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Малкин.

После вручения Кубка Стэнли поздравить Малкина на лед вышла его жена телеведущая Анна Кастерова.

Помимо Малкина, трехкратными обладателями Кубка Стэнли среди отечественных хоккеистов в качестве игроков являются Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002) и Сергей Федоров (1997, 1998, 2002) в составе «Детройта», а также Сергей Брылин, выигравший трофеи в составе «Нью-Джерси» (1995, 2000, 2003). Дважды чемпионами НХЛ в качестве игроков становились Зубов (1994, 1999), Немчинов (1994, 2000), Фетисов (1997, 1998), Козлов (1997, 1998), Твердовский (2003, 2006), Дацюк (2002, 2008) и Войнов (2012, 2014).