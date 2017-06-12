Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30046751/
12 июня 2017, 8:30 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Малкин стал первым россиянином, дважды завоевавшим титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛ

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром плей- офф НХЛ. В активе 30-летнего российского хоккеиста 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах.

<em>МОСКВА 12 июня. /ТАСС/. </em>Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Питтсбург Евгений <span class=error>Малкин</span> во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром <span class=error>плей</span>- <span class=error>офф</span> <span class=error>НХЛ</span>. В активе 30-летнего российского хоккеиста 28 очков (10 шайб 18 передач) в 25 матчах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночь на понедельник «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилла» со счетом 2:0 (счет в серии — 4−2). В решающем матче Малкин не отметился результативными действиями, сыграв.

Малкин в 25 матчах плей-офф набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач). 30-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли вместе с «Питтсбургом» в третий раз (ранее в 2009 и 2016 годах) в карьере.

Вторым в споре бомбардиров Кубка Стэнли 2017 года стал одноклубник Малкина Сидни Кросби, на счету которого 27 очков (8+19) в 24 матчах. Третье место занял еще один форвард «Питтсбурга» Фил Кессел, набравший 23 очка (8+15).

Малкин — первый россиянин, дважды становившийся лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. Впервые больше всех очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли Малкин набрал в 2009 году, в его активе было 36 очков (14+22). Первым российским хоккеистом, ставшим лучшим бомбардиром в плеф-офф НХЛ, является Сергей Федоров, который в составе «Детройта» набрал 24 очка (7+17) в плей-офф сезона-1994/95.

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин продолжает надеяться

Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин продолжает надеяться

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» добились победы над «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче финала Кубка Стэнли и второй год подряд (пятый раз в истории) выиграли самый престижный трофей в североамериканском хоккее. Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул.
Еще 7 новостей  Все новости
12 июня

Малкин стал первым россиянином, дважды завоевавшим титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛ

Овечкин примет участие в тренировке с болельщиками в "Сокольниках"

Россиянка Ласицкене показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту