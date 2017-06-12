Малкин стал первым россиянином, дважды завоевавшим титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛ

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В ночь на понедельник «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилла» со счетом 2:0 (счет в серии — 4−2). В решающем матче Малкин не отметился результативными действиями, сыграв.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 12.06.2017, 3:00 0:2 Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз

Малкин в 25 матчах плей-офф набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач). 30-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли вместе с «Питтсбургом» в третий раз (ранее в 2009 и 2016 годах) в карьере.

Вторым в споре бомбардиров Кубка Стэнли 2017 года стал одноклубник Малкина Сидни Кросби, на счету которого 27 очков (8+19) в 24 матчах. Третье место занял еще один форвард «Питтсбурга» Фил Кессел, набравший 23 очка (8+15).