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12 июня 2017, 8:28 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Капитан «Питтсбурга» Кросби признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Канадский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Сидни Кросби завоевал приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

<em>МОСКВА 12 июня. /ТАСС/.</em> Канадский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Питтсбург <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> завоевал приз <span class=error>Конн</span> <span class=error>Смайт</span> <span class=error>Трофи</span> который вручается самому ценному игроку по итогам розыгрыша Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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В ночь на понедельник «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилла» со счетом 2:0.

Кросби в 24 матчах плей-офф набрал 27 очков (8 шайб + 19 передач). 29-летний канадец выиграл Кубок Стэнли вместе с «Питтсбургом» в третий раз (ранее в 2009 и 2016 годах).

Для Кросби эта награда стала второй в карьере, в прошлом году он также был признан самым ценным хоккеистом плей-офф. Чаще других приз выигрывал канадский вратарь Патрик Руа (1986, 1993, 2001). Дважды кроме Кросби награда доставалась Марио Лемье (1991, 1992), Уэйну Гретцки (1985, 1988), Берни Паренту (1974, 1975) и Бобби Орру (1970, 1972).

«Конн Смайт Трофи» — единственная индивидуальная награда, вручаемая не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании последней игры финальной серии Кубка Стэнли. Приз учрежден в 1964 году «Торонто» в честь бывшего тренера, менеджера, президента и владельца клуба в период с 1927 по 1961 год Конна Смайта. Победитель журналистского опроса также получает чек на 10 тысяч долларов.

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Новости НХЛ

Клуб НХЛ «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли

Клуб НХЛ «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. «Питтсбург» на выезде со счетом 2:0 победил «Нэшвилл» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал обладателем Кубка Стэнли 2017 года. Счет в серии — 4−2.
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