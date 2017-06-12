Капитан «Питтсбурга» Кросби признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Канадский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Сидни Кросби завоевал приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.
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В ночь на понедельник «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилла» со счетом 2:0.
Кросби в 24 матчах
Для Кросби эта награда стала второй в карьере, в прошлом году он также был признан самым ценным хоккеистом
«Конн Смайт Трофи» — единственная индивидуальная награда, вручаемая не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании последней игры финальной серии Кубка Стэнли. Приз учрежден в 1964 году «Торонто» в честь бывшего тренера, менеджера, президента и владельца клуба в период с 1927 по 1961 год Конна Смайта. Победитель журналистского опроса также получает чек на 10 тысяч долларов.
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