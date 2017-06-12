Капитан «Питтсбурга» Кросби признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

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В ночь на понедельник «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилла» со счетом 2:0.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 12.06.2017, 3:00 0:2 Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз

Кросби в 24 матчах плей-офф набрал 27 очков (8 шайб + 19 передач). 29-летний канадец выиграл Кубок Стэнли вместе с «Питтсбургом» в третий раз (ранее в 2009 и 2016 годах).

Для Кросби эта награда стала второй в карьере, в прошлом году он также был признан самым ценным хоккеистом плей-офф. Чаще других приз выигрывал канадский вратарь Патрик Руа (1986, 1993, 2001). Дважды кроме Кросби награда доставалась Марио Лемье (1991, 1992), Уэйну Гретцки (1985, 1988), Берни Паренту (1974, 1975) и Бобби Орру (1970, 1972).

«Конн Смайт Трофи» — единственная индивидуальная награда, вручаемая не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании последней игры финальной серии Кубка Стэнли. Приз учрежден в 1964 году «Торонто» в честь бывшего тренера, менеджера, президента и владельца клуба в период с 1927 по 1961 год Конна Смайта. Победитель журналистского опроса также получает чек на 10 тысяч долларов.