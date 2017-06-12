Клуб НХЛ «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли

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Шайбы забросили Патрик Хорнквист (59-я минута) и Карл Хагелин (60).

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 12.06.2017, 3:00 0:2 Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 6 секунд, не сумев отметиться результативными действиями. В его активе три броска. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах.

В начале второго периода судья матча не засчитал шайбу «Нэшвилла», заброшенную после того, как арбитр остановил игру. Данное решение вызвало бурное негодование хоккеистов хозяев и болельщиков.

«Питтсбург» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах. Трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» стали россияне Малкин и Сергей Гончар, побеждавшие в 2009 и 2016 годах. Гончар становился победителем в 2009 году в качестве игрока, а затем дважды праздновал успех как тренер.