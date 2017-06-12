Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30046643/
12 июня 2017, 8:03 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. «Питтсбург» на выезде со счетом 2:0 победил «Нэшвилл» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал обладателем Кубка Стэнли 2017 года. Счет в серии — 4−2.

Питтсбург на выезде со счетом 2:0 победил Нэшвилл в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал обладателем Кубка Стэнли 2017 года. Счет в серии — 4−2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шайбы забросили Патрик Хорнквист (59-я минута) и Карл Хагелин (60).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 6 секунд, не сумев отметиться результативными действиями. В его активе три броска. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах.

В начале второго периода судья матча не засчитал шайбу «Нэшвилла», заброшенную после того, как арбитр остановил игру. Данное решение вызвало бурное негодование хоккеистов хозяев и болельщиков.

«Питтсбург» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах. Трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» стали россияне Малкин и Сергей Гончар, побеждавшие в 2009 и 2016 годах. Гончар становился победителем в 2009 году в качестве игрока, а затем дважды праздновал успех как тренер.

Помимо Малкина, трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Пингвинз» стали вратарь Марк-Андре Флери, защитник Крис Летанг, нападающие Сидни Кросби и Крис Кунитц, а также травмированный защитник Крис Летанг, сыгравший 41 матч в регулярном чемпионате. Владелец клуба Марио Лемье в пятый раз завоевал Кубок Стэнли, три из которых — в качестве владельца. Ранее он дважды становился обладателем трофея, будучи игроком и капитаном «Питтсбурга».

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
12 июня

Малкин стал первым россиянином, дважды завоевавшим титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛ

Россиянка Ласицкене показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Кроссовки Майкла Джордана с ОИ-1984 проданы на аукционе за рекордную сумму