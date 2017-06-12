Клуб НХЛ «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. «Питтсбург» на выезде со счетом 2:0 победил «Нэшвилл» в шестом матче финальной серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал обладателем Кубка Стэнли 2017 года. Счет в серии — 4−2.
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Шайбы забросили Патрик Хорнквист (59-я минута) и Карл Хагелин (60).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 6 секунд, не сумев отметиться результативными действиями. В его активе три броска. Малкин стал лучшим бомбардиром
В начале второго периода судья матча не засчитал шайбу «Нэшвилла», заброшенную после того, как арбитр остановил игру. Данное решение вызвало бурное негодование хоккеистов хозяев и болельщиков.
«Питтсбург» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах. Трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» стали россияне Малкин и Сергей Гончар, побеждавшие в 2009 и 2016 годах. Гончар становился победителем в 2009 году в качестве игрока, а затем дважды праздновал успех как тренер.
Помимо Малкина, трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Пингвинз» стали вратарь
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