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12 июня 2017, 1:58 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Малкин: Для нас каждая игра начинается с нового листа

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о ходе финальной серии НХЛ против «Нэшвилл Предаторз». Слова игрока проводит RT.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> поделился мнением о ходе финальной серии <span class=error>НХЛ</span> против Нэшвилл Предаторз Увеличить
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«Для нас каждая игра начинается с нового листа. Мы не вспоминаем предыдущие победы или поражения. Мы выходим на лед, как в первый раз, и с одной целью — выиграть.

Умение абстрагироваться от внешних факторов отличает профессионала от новичка… Это не так уж просто, но нужно поступать именно так, иначе результат будет влиять на тебя, расслаблять. Демонстрировать хоккей высочайшего уровня, оглядываясь на прошлое, довольно нелегко, — сказал Малкин.

В финальной серии Кубка Стэнли «Питтсбург» играет с «Нэшвилл Предаторз». Текущий счет противостояния — 3:2 в пользу «пингвинов».

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