Малкин: Для нас каждая игра начинается с нового листа

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«Для нас каждая игра начинается с нового листа. Мы не вспоминаем предыдущие победы или поражения. Мы выходим на лед, как в первый раз, и с одной целью — выиграть.

Умение абстрагироваться от внешних факторов отличает профессионала от новичка… Это не так уж просто, но нужно поступать именно так, иначе результат будет влиять на тебя, расслаблять. Демонстрировать хоккей высочайшего уровня, оглядываясь на прошлое, довольно нелегко, — сказал Малкин.

В финальной серии Кубка Стэнли «Питтсбург» играет с «Нэшвилл Предаторз». Текущий счет противостояния — 3:2 в пользу «пингвинов».