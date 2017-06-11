Малкин или Кросби? Кто станет MVP Кубка Стэнли
Сегодня ночью «Питтсбург» постарается поставить точку в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» в гостевом шестом матче. «СЭ» рассуждает о том, кто может получить приз самому ценному игроку
плей-офф — «Конн Смайт Трофи».
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«Конн Смайт Трофи» почти наверняка достанется представителю
Определяется лучший путем голосования журналистов. Они, как и любой болельщик, подвержены личным пристрастиям и не всегда отражают идеальную картину мира. Не важно, кто возьмет Кубок Стэнли сейчас, но ни Пекка Ринне, ни Мэтт Мюррей не наиграли на «Конн Смайт Трофи». Финн недопустимо много ошибался в финальной серии, уже провалив три гостевых матча. Если случится
Вспомните прошлый год, когда короновали Сидни Кросби. Тот
Сейчас Кросби нереально хорош. У него тоже случались не слишком удачные матчи, но если брать весь розыгрыш
В списке бомбардиров его опережает только одноклубник Евгений Малкин с 28 баллами за результативность. Россиянин тоже очень хорош, и при других обстоятельствах второй «Конн Смайт» в карьере ему был бы гарантирован процентов на 90. Но визуально он вспыхивает только фрагментами, доминирует в отдельных отрезках игр. Назвать его абсолютно лучшим в составе «Питтсбурга» — погрешить против истины. Так что Кросби имеет все шансы завоевать второй приз подряд, даже если его команда проиграет.
Теневой фаворит в борьбе за «Конн Смайта» — молодой нападающий «Пингвинз» Джейк Гюнтцель. Его история кажется типичной сказкой про американскую мечту. Он появился из ниоткуда, вдруг начав забивать в бешеном темпе на всех уровнях в нынешнем сезоне — и в АХЛ, и в НХЛ. Сейчас в его активе повторение рекорда результативности в
Наконец, была уже почти легендарная ситуация перед финалом, когда Гюнтцель чуть не присел в запас на первую игру. Серию с «Оттавой» он провалил, не забивал восемь матчей подряд. Но после того, как американец с трудом попал в четвертое звено на стартовый матч с «Нэвшиллом», он преобразился. Как следствие — четыре шайбы в первых трех играх финальной серии. «Конн Смайт» для него стал бы шикарным итогом блестящего сезона.
МИХАИЛ ЗИСЛИС
ШАНСЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА «КОНН СМАЙТ ТРОФИ» ПО ВЕРСИИ «СЭ»
Сидни Кросби — 45%
Джейк Гюнтцель — 20%
Евгений Малкин — 15%
Пекка Ринне — 10%
Пи. Кей. Суббан — 5%
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