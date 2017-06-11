Малкин или Кросби? Кто станет MVP Кубка Стэнли

«Конн Смайт Трофи» почти наверняка достанется представителю команды-победителя. За последние 40 лет эта закономерность была нарушена только дважды. В обоих случаях в качестве утешения приз получали вратари — Рон Хекстолл из «Филадельфии» в 1987-м и Жан-Себастьян Жигер, игравший в «Анахайме» в 2003-м.

Определяется лучший путем голосования журналистов. Они, как и любой болельщик, подвержены личным пристрастиям и не всегда отражают идеальную картину мира. Не важно, кто возьмет Кубок Стэнли сейчас, но ни Пекка Ринне, ни Мэтт Мюррей не наиграли на «Конн Смайт Трофи». Финн недопустимо много ошибался в финальной серии, уже провалив три гостевых матча. Если случится что-то невероятное, и Ринне выйдет победителем в двух следующих играх, то приз может уплыть и в его направлении. Но лишь по одной причине. Дело в том, что кроме него выделить в составе «Нэшвилла» кого-то очень сложно. Разве что защитника Пи. Кей. Суббана. Он играет здорово, харизматичен и популярен, как среди обычных фанатов, так и в среде журналистов. Это нельзя недооценивать.

Вспомните прошлый год, когда короновали Сидни Кросби. Тот плей-офф он за исключением полуфинальной серии с «Тампой» для игрока своего статуса провел блекло: скромные 19 очков за результативность, что позволило стать лишь седьмым (!) по этому показателю, и отрицательный показатель полезности. «Конн Смайта» у него ранее не было, поэтому выбор Кросби можно объяснить исключительно политикой. Как минимум четверо его партнеров по команде сыграли не хуже, а защитника Криса Летанга, доминировавшего в финале, просто обокрали.

Сейчас Кросби нереально хорош. У него тоже случались не слишком удачные матчи, но если брать весь розыгрыш плей-офф, то стабильнее, полезнее и эффективнее хоккеиста в составе «Питтсбурга» не было. Даже в провальных по счету гостевых встречах в Нэшвилле Кросби бился до конца, а не растворялся на площадке. На данный момент у него 27 очков и «+3» по показателю полезности. Сравните с прошлым годом!

В списке бомбардиров его опережает только одноклубник Евгений Малкин с 28 баллами за результативность. Россиянин тоже очень хорош, и при других обстоятельствах второй «Конн Смайт» в карьере ему был бы гарантирован процентов на 90. Но визуально он вспыхивает только фрагментами, доминирует в отдельных отрезках игр. Назвать его абсолютно лучшим в составе «Питтсбурга» — погрешить против истины. Так что Кросби имеет все шансы завоевать второй приз подряд, даже если его команда проиграет.

Теневой фаворит в борьбе за «Конн Смайта» — молодой нападающий «Пингвинз» Джейк Гюнтцель. Его история кажется типичной сказкой про американскую мечту. Он появился из ниоткуда, вдруг начав забивать в бешеном темпе на всех уровнях в нынешнем сезоне — и в АХЛ, и в НХЛ. Сейчас в его активе повторение рекорда результативности в плей-офф для новичков, больше всего заброшенных шайб (13) и победных голов (5) в этом Кубке Стэнли, четвертая строчка в списке бомбардиров.

Наконец, была уже почти легендарная ситуация перед финалом, когда Гюнтцель чуть не присел в запас на первую игру. Серию с «Оттавой» он провалил, не забивал восемь матчей подряд. Но после того, как американец с трудом попал в четвертое звено на стартовый матч с «Нэвшиллом», он преобразился. Как следствие — четыре шайбы в первых трех играх финальной серии. «Конн Смайт» для него стал бы шикарным итогом блестящего сезона.

МИХАИЛ ЗИСЛИС

ШАНСЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА «КОНН СМАЙТ ТРОФИ» ПО ВЕРСИИ «СЭ»

Сидни Кросби — 45%

Джейк Гюнтцель — 20%

Евгений Малкин — 15%

Пекка Ринне — 10%

Пи. Кей. Суббан — 5%