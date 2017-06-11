Сделай или умри. Малкин может взять третий кубок Стэнли в Нэшвилле

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Третий кубок за 10 лет?

Июнь — тихая пора в мире хоккея. Мальдивы, Багамы, Арабские Эмираты — вот наиболее привычная среда обитания для игроков. Только две команды НХЛ не думают об отпуске, а сражаются за главный трофей в карьере. В Москве уже будет понедельник, когда «Питтсбург» сможет выиграть третий за 10 лет Кубок Стэнли, а Сидни Кросби и Евгений Малкин навсегда закрепятся в списке величайших игроков современности. Много ли вы знаете звёздных тандемов в истории, бравших по три чаши?



Для этого «Пингвинз» необходимо обыграть в гостях «Предаторз». «Хищники» в двух матчах дома разгромили соперника с общим счётом 9:2! В пятой игре команде Майка Салливана удалось резво начать, забросить быстрые шайбы, а гол Малкина за 11 секунд до конца первого периода лишил «Нэшвилл» всякой надежды. Повторится ли такой сценарий в шестой встрече?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVHtzn-Fvp0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Good feels all around. #PITvsNSH</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Pittsburgh Penguins (@penguins) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-09T13:30:28+00:00">Jun 9, 2017 at 6:30am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Конечно, мы понимаем, что матч не будет совсем обычным. Опыт у нас есть, но в то же время к таким важным моментам привыкнуть довольно сложно. В воскресенье нам надо просто выйти на лёд и показать свой лучший хоккей. Я считаю, что мы способны это сделать. Мы много говорили об этом. Настрой должен быть такой же, как в пятом матче. Возможно, нам также стоит сыграть чуть попроще. В гостевых играх это зачастую помогает. И обязательно надо быть агрессивными — это важнейший компонент нашей игры», — с уверенностью отмечает капитан «Пингвинз» Сидни Кросби.

Для «Нэшвилла» предстоящая игра будет из разряда «сделай или умри». 20 тысяч зрителей на «Бриджстоун-Арене» не дадут своей команде расслабиться. Аншлаг обеспечен.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">GOLDing up the barn for game 6 for the most passionate fans in sports! <a href="https://t.co/aBwMCXVJLx">pic.twitter.com/aBwMCXVJLx</a></p>— PREDSident (@PREDSident) <a href="https://twitter.com/PREDSident/status/873263445411540992">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ожидается, что возле стадиона за «хищников» будет болеть около 150 тысяч человек. Вы можете себе представить, как 170 тысяч разом выкрикивают твою фамилию и просят забить? Феноменальная поддержка!

Травма Эллиса, игра Ринне

До сих пор неясно, сыграет ли в шестом матче защитник «Нэшвилла» Райан Эллис, получивший травму верхней части тела во втором периоде пятой встречи. Субботнюю тренировку, к слову, Райан пропустил, как и Маттиас Экхольм с Пи Кей Суббэном. Эллис — ощутимая потеря для команды Питера Лавиолетта. 26-летний канадец не может похвастать самым большим игровым временем, зато со статистикой у него полный порядок. На его счету 13 (5+8) очков в этом плей-офф.



Как сыграют вратари — вот ещё одна интрига вечера. Если Мюррея в выездных матчах не смущали обидные кричалки зрителей «Бриджстоун-Арены», а после пропущенных шайб Салливана не сделал замену вратаря, то Пекка Ринне отправился отдыхать, пропустив три в первом периоде пятого матча. Его сменщик Юусе Сарос выправить ситуацию, правда, не смог и пропустил столько же.

«Я был зол после первого периода, потому что не люблю проигрывать. Но сейчас всё позади. Конечно, я не могу быть довольным, что меня заменили, но никогда не принимаю это на свой счёт. Дело не во мне, а в команде. Я считаю, что вратаря всегда меняют, чтобы разбудить команду. Меня посещают разные мысли, вроде той, почему шайба отскакивает от своих же игроков в ворота. Ты стараешься сделать всё возможное, но когда отскоки работают против тебя, начинаешь заново это прокручивать в голове. Но это жизнь», — рассказал Ринне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is what it's all about. <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/tehO838gNV">pic.twitter.com/tehO838gNV</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/873707624432254976">11 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Выход Малкина

Шестая игра точно станет особенной для Евгения Малкина. Россиянин на данный момент возглавляет гонку бомбардиров (28 очков), опережая на два балла своего партнёра Кросби. В Питтсбурге Евгений забил шикарную шайбу, которая во многом и предопределила исход той встречи. Однако, несмотря на отличную статистику, Малкин далёк до своего идеала. Порой в финале он не был похож на себя: потухший, неактивный, чересчур грубый. На вопрос, почему Малкин пока не впечатляет в серии с «Нэшвиллом», известный вратарь Илья Брызгалов сказал, что Евгений приглядывается. Что ж, пришло время смотреть в упор.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">On the tape-off the tape. <a href="https://twitter.com/malkin71_">@malkin71_</a> rounds out a huge first for the <a href="https://twitter.com/penguins">@penguins</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/swcaHh37tb">pic.twitter.com/swcaHh37tb</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/872985443587031040">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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Один из хранителей кубка Стэнли Филипп Притчард заявил, что трофей готов к шестому матчу финальной серии. «Кубок и “Конн Смайт Трофи” почищены и готовы. На всякий случай», — написал Притчард в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We have the <a href="https://twitter.com/hashtag/stanleycup?src=hash">#stanleycup</a> and the Conn Smythe trophy cleaned and ready .....just in case. <a href="https://twitter.com/NHL">@NHL</a> <a href="https://twitter.com/HockeyHallFame">@HockeyHallFame</a> <a href="https://t.co/iMGbuWeuXC">pic.twitter.com/iMGbuWeuXC</a></p>— Philip Pritchard (@keeperofthecup) <a href="https://twitter.com/keeperofthecup/status/873712431553544192">11 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поставьте будильник на 3 часа ночи мск. И вы не пожалеете.