Брызгалов: В фильмах США героев создают стероидами, а в России героями рождаются

Российский голкипер известен своим интересом к устройству вселенной, а также яркими высказываниями на различные темы.



«Мне нравятся фильмы про супергероев. Разница между русскими и американцами в том, что в США вы создаёте героев в помощью технологий, уколов или стероидов. Вы всегда вините русских в употреблении допинга, но если посмотреть американские фильмы, там все становятся героями из-за допинга. Капитан Америка был создан стероидами? Точно! В России по-другому, у нас героями рождаются. Но мне всё равно нравятся ваши фильмы», — сказал Брызгалов в эфире Puck Soup Podcast.