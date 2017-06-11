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11 июня 2017, 0:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Брызгалов: В фильмах США героев создают стероидами, а в России героями рождаются

Известный вратарь Илья Брызгалов порассуждал о различиях между Россией и США.

Известный вратарь Илья <span class=error>Брызгалов</span> порассуждал о различиях между Россией и США. Увеличить
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Российский голкипер известен своим интересом к устройству вселенной, а также яркими высказываниями на различные темы.

«Мне нравятся фильмы про супергероев. Разница между русскими и американцами в том, что в США вы создаёте героев в помощью технологий, уколов или стероидов. Вы всегда вините русских в употреблении допинга, но если посмотреть американские фильмы, там все становятся героями из-за допинга. Капитан Америка был создан стероидами? Точно! В России по-другому, у нас героями рождаются. Но мне всё равно нравятся ваши фильмы», — сказал Брызгалов в эфире Puck Soup Podcast.
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