Брызгалов: В фильмах США героев создают стероидами, а в России героями рождаются
Известный вратарь Илья Брызгалов порассуждал о различиях между Россией и США.
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Российский голкипер известен своим интересом к устройству вселенной, а также яркими высказываниями на различные темы.
«Мне нравятся фильмы про супергероев. Разница между русскими и американцами в том, что в США вы создаёте героев в помощью технологий, уколов или стероидов. Вы всегда вините русских в употреблении допинга, но если посмотреть американские фильмы, там все становятся героями
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