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10 июня 2017, 22:51 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби: Нам с Малкиным повезло, что мы так долго играем вместе

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби считает, что ему повезло играть в одной команде с Евгением Малкиным на протяжении 11 лет.

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Вместе оба хоккеиста дважды завоевали Кубок Стэнли и находятся в шаге от третьего. В серии с «Нэшвилл Предаторз» «пингвины» ведут со счётом 3−2.

«Нам повезло, что мы с Малкиным так долго играем вместе. Мы уважаем друг друга. Думаю, мы оба считаем, что нам повезло, я-то точно. В нашей команде есть ребята, которые давно играют вместе. Такие возможности нечасто предоставляются, надо их использовать», — сказал Кросби в эфире Sportsnet.

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Новости НХЛ

«Питтсбург» разгромил «Нэшвилл» в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Питтсбург» разгромил «Нэшвилл» в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинз» на своем льду разгромил «Нэшвилл Предаторз» со счетом 6:0 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Российский нападающий Евгений Малкин отличился голом и результативной передачей, после чего заявил, что нужно просто одолеть «хищников» в следующем матче и поехать отдыхать. В случае победы «Питтсбурга» в шестой встрече команд «пингвины» второй раз подряд станут обладателями Кубка Стэнли.
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