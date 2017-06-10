Кросби: Нам с Малкиным повезло, что мы так долго играем вместе

Вместе оба хоккеиста дважды завоевали Кубок Стэнли и находятся в шаге от третьего. В серии с «Нэшвилл Предаторз» «пингвины» ведут со счётом 3−2.



«Нам повезло, что мы с Малкиным так долго играем вместе. Мы уважаем друг друга. Думаю, мы оба считаем, что нам повезло, я-то точно. В нашей команде есть ребята, которые давно играют вместе. Такие возможности нечасто предоставляются, надо их использовать», — сказал Кросби в эфире Sportsnet.