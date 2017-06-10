Кросби: Нам с Малкиным повезло, что мы так долго играем вместе
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби считает, что ему повезло играть в одной команде с Евгением Малкиным на протяжении 11 лет.
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Вместе оба хоккеиста дважды завоевали Кубок Стэнли и находятся в шаге от третьего. В серии с «Нэшвилл Предаторз» «пингвины» ведут со счётом 3−2.
«Нам повезло, что мы с Малкиным так долго играем вместе. Мы уважаем друг друга. Думаю, мы оба считаем, что нам повезло,
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