С Кубка Стэнли снимут кольцо с именами чемпионов 1954−65 годов

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Старое кольцо будет выставлено в Зале хоккейной славы. С трофея, в частности, уберут имена Горди Хоу, Мориса Ришара и Бобби Халла. В 1992 году на кубке впервые не осталось места для нанесения имён новых чемпионов, тогда решили менять старые кольца на новые. Эта процедура проходит раз в 13 лет.