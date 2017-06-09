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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30035266/
9 июня 2017, 23:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

С Кубка Стэнли снимут кольцо с именами чемпионов 1954−65 годов

Победитель Кубка Стэнли сезона-2016/17 станет последним, чьи имена игроков будут нанесены на нижнее кольцо трофея. «Питтсбург Пингвинз» ведёт в финальной серии с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3−2. Нижняя часть кубка состоит из пяти колец, верхнее из которых будет заменено на новое в следующем сезоне. Об этом сообщает The Hockey News.

Победитель Кубка <span class=error>Стэнли</span> сезона-2016/17 станет последним чьи имена игроков будут нанесены на нижнее кольцо трофея. Увеличить
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Старое кольцо будет выставлено в Зале хоккейной славы. С трофея, в частности, уберут имена Горди Хоу, Мориса Ришара и Бобби Халла. В 1992 году на кубке впервые не осталось места для нанесения имён новых чемпионов, тогда решили менять старые кольца на новые. Эта процедура проходит раз в 13 лет.

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