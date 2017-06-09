В «Рейнджерс» отказались от варианта с Ковальчуком

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Отметим, что клуб из Нью-Йорка был одним из приоритетных вариантов 34-летнего форварда, который в 2013 году подписал бумаги о завершении карьеры в НХЛ, выступая как раз за «Дьяволов». Именно поэтому ему предстоит заключить соглашение с ними, иначе потребуется разрешение всех 30 команд на возвращение.

Кроме того, «Детройт» решил не рассматривать кандидатуру Ковальчука в качестве варианта для усиления, поскольку намерен перестроить состав.