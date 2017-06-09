В «Рейнджерс» отказались от варианта с Ковальчуком
Как стало известно «СЭ», в «Рейнджерс» отказались от варианта выменять у «Нью-Джерси» нападающего Илью Ковальчука, как только он подпишет контракт с «Девилз», что можно будет сделать только 1 июля.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что клуб из
Кроме того, «Детройт» решил не рассматривать кандидатуру Ковальчука в качестве варианта для усиления, поскольку намерен перестроить состав.
В прошлом сезоне в СКА Ковальчук набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+28» и 9 (6+3) очков в 18 играх
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