Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30032258/
9 июня 2017, 17:01 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

В «Рейнджерс» отказались от варианта с Ковальчуком

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно «СЭ», в «Рейнджерс» отказались от варианта выменять у «Нью-Джерси» нападающего Илью Ковальчука, как только он подпишет контракт с «Девилз», что можно будет сделать только 1 июля.

Как стало известно СЭ в Рейнджерс отказались от варианта выменять у Нью-Джерси нападающего Илью Ковальчука как только он подпишет контракт с <span class=error>Девилз</span> что можно будет сделать только 1 июля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что клуб из Нью-Йорка был одним из приоритетных вариантов 34-летнего форварда, который в 2013 году подписал бумаги о завершении карьеры в НХЛ, выступая как раз за «Дьяволов». Именно поэтому ему предстоит заключить соглашение с ними, иначе потребуется разрешение всех 30 команд на возвращение.

Кроме того, «Детройт» решил не рассматривать кандидатуру Ковальчука в качестве варианта для усиления, поскольку намерен перестроить состав.

В прошлом сезоне в СКА Ковальчук набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+28» и 9 (6+3) очков в 18 играх плей-офф при «-1». Ранее The New York Post называл «Рейнджерс», «Сан-Хосе» и «Сент-Луис» среди наиболее заинтересованных в Ковальчуке клубов.

Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
09 июня

Слуцкий возглавил английский клуб

Из "Спартака" ушел вратарь

Павлюченко снова будет играть за столичный клуб