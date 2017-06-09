Тайлер Тоффоли согласовал трёхлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз»
Тайлер Тоффоли и «Кингз» договорились на трехлетний контракт с зарплатой 13,8 млн долларов (средний годовой оклад — 4,6 млн долларов США), сообщил генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блейк.
Не подписав этот контракт, 1 июля Тоффоли мог бы стать ограниченным свободным агентом.
25-летний форвард набрал 34 очка (16 голов, 18 передач) в 63 играх прошлого сезона в составе «Кингз». Он пропустил 19 матчей
Его 31 гол в сезоне 2015/2016 были пиком его карьеры в НХЛ, что позволило его возглавить «Кингз». Он набрал 14 очков (7 голов, 7 голевых передач) в 26 играх
В 293 играх НХЛ, вместе с «Лос-Анджелесом», Тоффоли имеет 175 очков (84 гола, 91 передача). «Кингз» выбрали Тоффоли во втором раунде драфта НХЛ 2010 года, под общим номером 47.
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