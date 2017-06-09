Тайлер Тоффоли согласовал трёхлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз»

Не подписав этот контракт, 1 июля Тоффоли мог бы стать ограниченным свободным агентом.

25-летний форвард набрал 34 очка (16 голов, 18 передач) в 63 играх прошлого сезона в составе «Кингз». Он пропустил 19 матчей из-за травмы нижней части тела и перенёс операцию на левом колене после сезона.

Его 31 гол в сезоне 2015/2016 были пиком его карьеры в НХЛ, что позволило его возглавить «Кингз». Он набрал 14 очков (7 голов, 7 голевых передач) в 26 играх плей-офф Кубка Стэнли 2014 года, тем самым добившись главного титула его карьеры — Кубка Стэнли!

В 293 играх НХЛ, вместе с «Лос-Анджелесом», Тоффоли имеет 175 очков (84 гола, 91 передача). «Кингз» выбрали Тоффоли во втором раунде драфта НХЛ 2010 года, под общим номером 47.