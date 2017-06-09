«Питтсбург» разгромил «Нэшвилл» в пятом матче финала Кубка Стэнли

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«Питтсбург Пингвинз» разгромил на своем льду «Нэшвилл Предаторз» с внушительным счетом 6:0 и вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли — 3−2. Поскольку команды играют до четырех побед, следующий матч может стать решающим, однако игра пройдет в гостях у «хищников», которые на своей арене пока что неизменно одерживали победы над «пингвинами». Так что говорить, что вторая победа подряд в Кубке Стэнли уже в кармане у подопечных Майка Салливана, еще рано.

Что касается этой встречи, то она прошла полностью под диктовку хозяев льда. Уже на второй минуте Джастин Шульц реализовал большинство прекрасным броском от синей линии.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 9.06.2017, 3:00 6:0 Питтсбург Пингвинз Нэшвилл Предаторз

На седьмой минуте Брайан Раст удвоил преимущество своей команды. Американский нападающий получил шайбу в нескольких метрах от ворот после стремительной контратаки «Пингвинз» и расстрелял ближний угол беззащитного Пекки Ринне, которого вскоре, перед вторым периодом, заменили на Юсе Сароса.

Третий гол «Питтсбурга» провел Евгений Малкин. Российский нападающий начал атаку «пингвинов» длинной передачей на Фила Кессела. Тот удержал шайбу при себе, пока Малкин не подъехал в атаку, и отпасовал обратно на россиянина, который красиво, в касание перевел снаряд в дальнюю «девятку».

Этот гол стал для россиянина десятым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, и он по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф. Теперь на счету Малкина 28 (10+18) очков в 24 играх Кубка. Он стал четвертым европейцем, сумевшим забросить более 10 шайб не менее чем в трех розыгрышах Кубка Стэнли (ранее это удавалось только финну Яри Курри (пять раз в плей-офф), чеху Яромиру Ягру и финну Эсе Тикканену (три раза в плей-офф).

Всего же россиянин записал на свой счет 58 голов в 148 матчах плей-офф НХЛ, сравнявшись по заброшенным шайбам с Майком Модано, Ги Лафлером, Люком Робитайлом и Берни Джефрионом. Любопытно, что перед началом встречи на табло появилась цитата Малкина: «Эта арена очень громкая. Мы победим благодаря скорости».

Завидев эти вдохновляющие слова, фанаты яростно взревели и мотивировали своих любимцев на весьма активное начало матча, которое вылилось в быстрый гол Шульца.

Также слова Малкина вдохновили его напарника по звену Фила Кессела, который не забивал в шести встречах подряд, но после интервью россиянина, который предсказал гол в его исполнении, разродился не только заброшенной шайбой, но и двумя голевыми передачами.

«Я не первый день в хоккее, так что чувствую игроков и партнеров. На самом деле я надеялся, что Фил забьет еще в предыдущей игре, — признался Малкин в интервью официальному сайту НХЛ. — Когда игрок такого калибра долго не забивает, то рано или поздно он должен выстрелить. Можно сказать, что это такое чутье. Я рад, что так сложилось. Хотя такие предсказания опасно делать, и я стараюсь часто не загадывать наперед».

Также хоккеист поделился мнением о быстром голе своей команды.

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«Конечно, такой старт задает тон всей игре. Открыть счет на второй минуте при игре в большинстве — это очень большое дело. Когда получается так начать встречу, мы продолжаем идти вперед и играть в свой хоккей.

Я забил третий гол за 10 секунд до конца первого периода? Конечно, такой гол в раздевалку влияет на команду, которая его пропускает. Это давит. Важный был гол.

Но четвертый и пятый голы тоже были неплохими.

За 14 минут на льду Малкин нанес два броска, пять раз применил силовые приемы и отличился голевой передачей на Рона Хэйнси, забросившего шестую шайбу в матче.

«Мы понимали, что после двух поражений в Нэшвилле сегодняшняя игра была очень важной. Так продолжать играть было нельзя и надо показывать свой хоккей. С первой смены было видно, что мы настроены только на победу.

Мы были в очень хорошей форме: заработало большинство, пошли броски, мы удачно играли на добиваниях. Когда мы ловим свою игру, нас тяжело остановить. Надо просто выиграть и поехать уже отдыхать, — подытожил российский хоккеист.

Нападающий «Питтсбурга» Конор Шири в послематчевом интервью отдельно отметил игру Малкина и его важность для команды.

«Малкин проводит отличный плей-офф. Это один из немногих игроков в лиге, способных в одиночку влиять на исход матча.

Сегодня он показал это голом и передачей. Он является нашим ключевым игроком. Когда такие ребята, как он и Сидни Кросби, проводят классный матч, то всем хочется за ними следовать.

Сам Шири тоже отметился голом, сделав счет 4:0, причем этот матч пришелся на его 25-й день рождения.

Пятый гол провел Фил Кессел, которому Малкин напророчил окончание голевой засухи именно в этой встрече.

На 17-й минуте второго периода была поставлена жирная точка в матче: защитник Рон Хэйнси забросил шестую безответную шайбу в ворота «Нэшвилла». Все тот же Кессел получил шайбу на правом фланге, быстро поделился ей с Малкиным, который выполнил идеальный прострел вдоль ворот — Хэйнси оставалось только не промахнуться мимо створа.

Стоит отметить, что великолепный матч провел канадский нападающий Сидни Кросби. Он не отличился голом, но раздал три результативных передачи. Именно он заработал удаление на первой минуте встречи, которое вскоре реализовал Шульц. Именно он стал мотором «Питтсбурга», который завел всю игру и заставил «пингвинов» действовать в сумасшедшем режиме, буквально сметая с площадки испугавшихся гостей.

«Нам действительно удался отличный старт в этой игре. Мы так и планировали начать встречу и сумели воплотить задуманное на льду.

Первый гол придал нам уверенности, после чего мы смогли закрепить успех и забросить еще несколько шайб в первом периоде, — анализировал Кросби после матча. — Шири и Джейк Гюнцель здорово помогали мне в создании моментов, они быстро катаются, мгновенно принимают решения и делают массу полезных вещей. Мы перевернули страницу после прошлой неудачи и сумели перенести позитивные моменты той встречи в позитивный результат в этой.

Однако от оптимистичных прогнозов на исход Кубка Стэнли Кросби отказался, памятуя о прошлых поражениях в гостях у «Нэшвилла» (1:5, 1:4).

«До победы в серии еще очень далеко, честно говоря. Нам по-прежнему нужно прибавлять во многих аспектах игры. В шестом матче нам будет противостоять совершенно другой «Нэшвилл», который перед лицом своим страстных болельщиков не сможет позволить себе дать слабину.

Мы должны быть к этому готовы лучше, чем в предыдущих двух поединках у них в гостях. Обе команды будут голодны до победы, и в конечном итоге все сведется к тому, кто лучше воспользуется своими шансами.

Кросби был признан первой звездой встречи. Теперь на его счету 27 очков (8+19) в 23 матчах плей-офф. Второй звездой матча стал Кессел, а третьей — Хэйнси.

Главный тренер «Питтсбурга» Салливан в послематчевом комментарии предсказуемо похвалил Кросби и отметил его вклад в удачное начало встречи.

«С первой же смены было видно, с каким настроем подошел Сид к этой встрече. Он сразу же заработал удаление, которое парни блестяще реализовали. Это именно то начало, которое нам было нужно. Это дало нам психологическое преимущество и показало, насколько важную роль играет Кросби в команде.

Сид является настоящим лидером и доказывает это в каждой смене. Я никогда не видел его таким голодным до побед, как сейчас. Я вижу, как он тренируется каждый день. При всех его наградах я наблюдаю огромное желание совершенствоваться на каждой тренировке. Кросби — это пример для всех игроков. «Питтсбургу» невероятно повезло, что этот хоккеист защищает цвета именно этого клуба.

Из стана соперников «Питтсбурга» после матча доносились жалобы на плохую защиту и беззубость в атаке. Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт, недавно просивший фанатов перестать кидать на лед сомов за каждую заброшенную его клубом шайбу, сейчас явно не отказался бы хотя бы от парочки «сомов престижа». На послематчевой пресс-конференции специалист пожаловался на расхлябанную оборону своей команды.

«Мы должны играть лучше у своих ворот, не давая сопернику издеваться над Пеккой.

Цитата Сейчас мы не говорим об ошибках Ринне, потому что, когда вы так действуете в обороне, нет смысла обсуждать действия вратаря.

Игроки теряли позиции, плохо действовали на пятачке перед своими воротами, и все это вкупе вылилось в результат, который мы наблюдаем сегодня на табло. Но при этом мои парни уже доказывали, что способны делать свою работу значительно лучше и больше помогать Ринне в борьбе с форвардами «Питтсбурга».

Нападающий «Предаторз» Филип Форсберг также посетовал на то, что голкипер остался абсолютно без защиты.

«Соперники были очень хороши. Они вылетели из калитки на полной скорости, а мы, разумеется, выглядели в первом периоде совсем не так, как хотели, да и впоследствии так и не нашли способа переломить игру. А еще, к сожалению, не сделали вообще ничего, чтобы помочь Пекке».

А капитан «хищников» Майк Фишер отметил, что нельзя делать из Ринне козла отпущения.

«Не надо сваливать все на Пекку, вся команда сыграла отвратительно, и все полевые игроки должны прибавить, чтобы не допускать такого в дальнейшем.

Мы все сыграли плохо. Дома мы действовали совсем по-другому, а здесь попросту оказались не готовы к натиску соперника. Мы должны больше помогать Ринне, потому что-то, что мы показали, не годится для финала Кубка Стэнли.

«Такова жизнь, — вздыхал сам Ринне после встречи. — Безусловно, не такой мы представляли себе пятую игру в серии. У нас попросту ничего не получилось, это большое разочарование. При этом я не собираюсь делать личную трагедию после пропущенных голов в первом периоде. Просто так складывалась игра, и я пытался взбодрить парней, как только мог. Сейчас мы уже не можем контролировать то, что произошло в пятом матче, поэтому необходимо как можно скорее переключиться на события предстоящего воскресенья».

«Питтсбург» одержал вторую в своей истории разгромную победу в плей-офф Кубка Стэнли, при этом не пропустив в ответ.

В первый раз «пингвинам» удалось совершить подобное 25 мая 1991 года, когда они уничтожили «Миннесота Норт Старз» со счетом 8:0 и завоевали свой первый Кубок Стэнли.