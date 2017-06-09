Евгений Малкин: Драка с этим парнем? Он сам на моего партнера прыгнул!

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— Впервые в серии прошла игра так, что тотальное преимущество было у «Питтсбурга». Чем это объяснить?

— Мы понимали, насколько был важен этот матч. Мы неудачно выступили в Нэшвилле (2:9 в двух матчах). Понимали, что так дальше играть нельзя. Нужно было показывать свой хоккей. И сейчас с первой же смены было видно, что наши парни настроены только на победу.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 9.06.2017, 3:00 6:0 Питтсбург Пингвинз Нэшвилл Предаторз

Мы были в хорошей форме. Заработало большинство, пошли броски, все получалось на добивании. А когда мы ловим свою игру, нас тяжело остановить.

— Ваш гол, забитый за 10 секунд до первого перерыва, стал определяющим?

— Тяжело сказать. И четвертая шайба получилась неплохой, и пятая… Очень хочу помогать команде, приносить пользу. Но когда так забиваешь в раздевалку, перед самым перерывом — это влияет. И давит на соперника.

Так что гол был важным, да. Но мы в целом начали здорово. 3:0 после первого периода — о чем говорили перед игрой, что нужно делать, то и получили. А потом еще «Нэшвилл» заменил вратаря Ринне. Но мы продолжили действовать в своем ключе.

— За вами закрепилась слава Нострадамуса. Вы предсказали, что Кессел забьет. А на табло перед матчем горели ваши слова, что «Питтсбург» непременно победит за счет скорости. Как вам это удается?

— Я же не первый день в хоккее! Чувствую своих партнеров. Я надеялся, что Фил забьет. Очень этого хотелось. Но на самом деле, я думал Кессел отличится уже в четвертом матче. Когда у игрока такого калибра наступает столь долгое затишье, его рано или поздно прорвет.

Вот такое у меня чутье. Но если бы Фил не забил, а мы победили — я бы тоже не расстроился. С другой стороны, такие предсказания делать опасно, и я стараюсь этим не злоупотреблять.

— Есть чувство, что вы всего в одном шаге от Кубка Стэнли?

— Ты это понимаешь в финале. Все-таки большой опыт за плечами.

Цитата В прошлом году мы вели 3−1 в серии, но уступили в пятом матче. Так что мы понимаем, что последняя победа — самая тяжелая. Тем более в Нэшвилле, где мы выступали неудачно.

Нам нужно сделать выводы. Также здорово начать, повести в счете. Теперь мы очень уверены в себе.

— Вы на одно очко опережаете Сидни Кросби в гонке бомбардиров. Сейчас это имеет значение?

— Нет, конечно. В плей-офф об этом не думаешь. Сид показывает прекрасную игру. В первой же смене на нем заработали удаление, которое мы реализовали. Приятно играть с таким партнером.

— Что было в эпизоде с Романом Йоси, когда вы подрались?

— Мне не понравилось, что два игрока «Нэшвилла» прыгнули на нашего Хорнквиста, начали его толкать. Но там не было драки. Мы упали сразу, поэтому судьи даже не дали нам по пять минут.

Вы же понимаете, при таком счете пошла грязная игра с обеих сторон. Но этого следовало ожидать.

— Почувствовали, что болельщики в Питтсбурге пытались ответить тому, как вели себя фанаты в Нэшвилле?

— Это здорово, когда наши болельщики так заводятся. Огромное им спасибо за поддержку. А в Нэшвилле мы старались отвлечься от этой обстановки.

— Сейчас дадите предсказание на шестой матч?

— Здесь надо играть только на победу. Не буду говорить, сколько мы забьем голов, кто сколько наберет очков. Но хочется уже взять Кубок Стэнли и поехать в отпуск!