Болельщик «Вашингтона» пришёл на матч в Питтсбурге в майке: «Увольте Овечкина!»

Мужчина, одетый в красные брюки и синий пиджак, стоя на трибуне держал плакат: «Фанат «столичных» стал фанатом «пингвинов», а на майке у него значилась надпись: «Увольте Овечкина». Имя этого болельщика стало известно — это 37-летний адвокат по имени Тодд Эллинг.

«Почему я одел такую майку? Я не хочу сказать, что Овечкин — плохой хоккеист. Проблема в том, что он не является лидером. Из-за того, что он не лидер, “Вашингтон” предпринимает множество попыток купить Кубок Стэнли, но этого не происходит. Не происходит, потому что Овечкин не может вести за собой команду. Просто не надо давать ему капитанскую нашивку. Мне не нравится Овечкин и не нравятся “столичные”, пока они его не обменяют. Говорят, что он был травмирован во время плей-офф, но разве это оправдание? Давайте будем винить травмы, тренера Тротца… Если он был так травмирован, почему его ставили в состав? Команда зря тратит своё временное окно, когда она может выиграть. Я не отказываюсь поддерживать “Кэпиталз”, но если клуб не обменяет Овечкина, или, по крайней мере, не лишит его капитанской нашивки, то эти неудачи не будут преодолены», — приводит слова Эллинга Russian Machine Never Breaks.



По словам болельщика, он заплатил за билет на матч $ 2200 и по ходу игры был засыпан разными вопросами и просьбами сфотографироваться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Caps fan protests favorite team at Stanley Cup Final, switches allegiance to Penguins <a href="https://t.co/ogbF4alniz">https://t.co/ogbF4alniz</a> <a href="https://t.co/SafKDwXq2P">pic.twitter.com/SafKDwXq2P</a></p>— RMNB (@russianmachine) <a href="https://twitter.com/russianmachine/status/873048780366426112">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>