Болельщик «Вашингтона» пришёл на матч в Питтсбурге в майке: «Увольте Овечкина!»
На пятом матче финала Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» был замечен любопытный болельщик «Вашингтона».
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Видимо, что-то случилось...
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Мужчина, одетый в красные брюки и синий пиджак, стоя на трибуне держал плакат: «Фанат «столичных» стал фанатом «пингвинов», а на майке у него значилась надпись: «Увольте Овечкина». Имя этого болельщика стало известно — это 37-летний адвокат по имени Тодд Эллинг.
«Почему я одел такую майку? Я не хочу сказать, что Овечкин — плохой хоккеист. Проблема в том, что он не является лидером.
По словам болельщика, он заплатил за билет на матч $ 2200 и по ходу игры был засыпан разными вопросами и просьбами сфотографироваться.
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