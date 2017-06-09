Гол Малкина помог «Питтсбургу» выйти вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. «Питтсбург» на своей площадке крупно победил «Нэшвилл» со счетом 6:0 в пятом матче финала
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2.
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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Джастин Шультц (2-я минута), Брайан Раст (7), Евгений Малкин (20), Конор Шири (22), Фил Кессел (29) и Рон Хэйнси (37).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 14 минут 3 секунды, нанес два броска по воротам «Нэшвилла», забросил шайбу, отдал результативную передачу и провел пять силовых приемов.
Малкин забросил десятую шайбу в текущем
Малкин стал четвертым игроком, родившимся в Европе, на счету которого не менее трех розыгрышей Кубка Стэнли, в каждом из которых он забрасывал более 10 шайб. Помимо текущего сезона, россиянин забросил 10 шайб в
Ранее из европейских игроков в НХЛ подобного добивались лишь финн Яри Курри (5 розыгрышей плей-офф), чех Яромир Ягр и финн Эса Тикканен (оба — по 3 розыгрыша).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Питтсбурга». Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на понедельник на домашней арене «Нэшвилла».
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