Гол Малкина помог «Питтсбургу» выйти вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Джастин Шультц (2-я минута), Брайан Раст (7), Евгений Малкин (20), Конор Шири (22), Фил Кессел (29) и Рон Хэйнси (37).

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 9.06.2017, 3:00 6:0 Питтсбург Пингвинз Нэшвилл Предаторз

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 14 минут 3 секунды, нанес два броска по воротам «Нэшвилла», забросил шайбу, отдал результативную передачу и провел пять силовых приемов.

Малкин забросил десятую шайбу в текущем плей-офф и продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров. На счету российского хоккеиста 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 24 матчах Кубка Стэнли. На втором месте идет одноклубник россиянина Сидни Кросби, отдавший три голевые передачи в пятой встрече серии, в активе Кросби 27 очков (8+19) в 23 матчах.

Малкин стал четвертым игроком, родившимся в Европе, на счету которого не менее трех розыгрышей Кубка Стэнли, в каждом из которых он забрасывал более 10 шайб. Помимо текущего сезона, россиянин забросил 10 шайб в плей-офф сезона-2007/08, а также отличился 14 раз в плей-офф сезона-2008/09.

Ранее из европейских игроков в НХЛ подобного добивались лишь финн Яри Курри (5 розыгрышей плей-офф), чех Яромир Ягр и финн Эса Тикканен (оба — по 3 розыгрыша).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Питтсбурга». Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на понедельник на домашней арене «Нэшвилла».