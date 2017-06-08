Сид и Евгений — словно Марио и Яромир. «Питтсбург» — 2017 стал копией легенды
Уэйн Гретцки отказался сравнивать звёзд настоящего и прошлого, но у «Питтсбурга"-2017 очень много схожего с легендарной командой из 1990-х.
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Повторение прежнего пути
За последние 25 лет только два клуба смогли выиграть Кубок Стэнли два сезона подряд: в 1997 и 1998 годах это удавалось «Детройту», а в 1991-м и 1992-м — «Питтсбургу». Нынешний состав «Пингвинз» пытается достичь аналогичного успеха в серии с «Нэшвиллом», и для современной версии «пингвинов» это даже больше чем просто титул и очередной чемпионский перстень. «Питтсбург"-2017 удивительно похож на ту легендарную команду из 1990-х годов.
«Обе команды чувствуют себя уверенно и спокойно, когда вокруг царит безумны ажиотаж. На льду это почти успокаивает, когда ты знаешь, что выйдешь на площадку и сделаешь своё дело. Что делают суперзвёзды в раздевалке? Успокаивают каждого партнёра», — отметил Рик Токкет, крайний правый форвард в «Пингвинз"-1992, а ныне — ассистент главного тренера Майка Салливана.
«Пингвины» долго искали возможность, которая дала бы клубу шанс на успех. Всё началось с Марио Лемье — человека, который привёл «Питтсбург» к двум первым Кубкам Стэнли, а затем стал совладельцем команды. «Эта организация всегда очень умно относилась к своим звёздным хоккеистам.
Чем же пути нынешних «пингвинов» и легендарной команды 25-летней давности так схожи?
Как появлялись звёзды
Оба чемпионских «Питтсбурга» были созданы схожим образом, хотя существовать этим командам пришлось в абсолютно разных экономических реалиях. Лемье был задрафтован «Питтсбургом» под общим первым номером в 1984 году, когда дела команды из Стального города шли хуже некуда. В регулярном чемпионате-1983/84 «пингвины» одержали всего 16 побед в 80 матчах, а разница шайб исчислялась ужасающей цифрой — 136. Полученный первый выбор на драфте был не обменян и потрачен с максимальной пользой, а в 1990-м при похожих обстоятельствах в «Питтсбурге» появился Яромир Ягр («пингвины» не попали в
Нынешние звёзды «стальных» появились в команде тем же путём. В 2004 году «Питтсбург» взял на драфте Евгения Малкина (второй общий выбор), а год спустя неожиданно выигранная
Травмы — это не беда
Ещё одна яркая общая черта этих двух команд — способность преодолевать трудности, возникшие в результате травм и болезней ведущих хоккеистов. В 1991 году Лемье пропустил 50 матчей, восстанавливаясь после операции на грыже межпозвоночных дисков, и отсутствие лидера стало стимулом к тому, чтобы все остальные «пингвины» заметно прибавили и перестали надеяться только на свою суперзвезду. Руководство также не сидело без работы: в команде появились центрфорвард Рон Фрэнсис, защитники Ульф Самуэльссон и Грант Дженнингс, укрепившие состав.
Травмы Евгения Малкина, который достаточно часто стал выбывать из строя в последние сезоны, также не стали для «Питтсбурга» особой бедой, а прошлогоднее восхождение к Кубку Стэнли и вовсе стало классикой. В середине декабря сезона-2015/16 «пингвины» шли пятыми в Столичном дивизионе и не попадали в
Универсальность вратарских бригад
Удивительно, но даже во вратарской линии и игре голкиперов нынешнего «Питтсбурга» можно найти параллели с командой 25-летней давности. Сейчас ворота «Пингвинз» в зависимости от ситуации делят
«Мюррей напоминает мне Баррассо по своему поведению и мышлению. Тома невозможно было смутить, он был абсолютно уверен в себе. У Мюррея есть эта черта», — отметил Боб Эрри.
Все четыре Кубка Стэнли в своей истории «Питтсбург» выиграл в гостях: в 1991 году финальная серия завершилась в Миннеаполисе, в 1992-м — в Чикаго, в 2009-м — в Детройте, а в прошлом году за триумфом «Пингвинз» наблюдали болельщики «Сан-Хосе». В документальном фильме, посвящённом 50-летию клуба, Лемье сказал о том, что не прочь увидеть одно небольшое изменение по сравнению с предыдущими чемпионствами. «В один из дней мы выиграем Кубок Стэнли дома», — пообещал Марио.
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