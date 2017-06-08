Повторение прежнего пути

За последние 25 лет только два клуба смогли выиграть Кубок Стэнли два сезона подряд: в 1997 и 1998 годах это удавалось «Детройту», а в 1991-м и 1992-м — «Питтсбургу». Нынешний состав «Пингвинз» пытается достичь аналогичного успеха в серии с «Нэшвиллом», и для современной версии «пингвинов» это даже больше чем просто титул и очередной чемпионский перстень. «Питтсбург"-2017 удивительно похож на ту легендарную команду из 1990-х годов.

«Обе команды чувствуют себя уверенно и спокойно, когда вокруг царит безумны ажиотаж. На льду это почти успокаивает, когда ты знаешь, что выйдешь на площадку и сделаешь своё дело. Что делают суперзвёзды в раздевалке? Успокаивают каждого партнёра», — отметил Рик Токкет, крайний правый форвард в «Пингвинз"-1992, а ныне — ассистент главного тренера Майка Салливана.

«Пингвины» долго искали возможность, которая дала бы клубу шанс на успех. Всё началось с Марио Лемье — человека, который привёл «Питтсбург» к двум первым Кубкам Стэнли, а затем стал совладельцем команды. «Эта организация всегда очень умно относилась к своим звёздным хоккеистам. Когда-то генерального менеджера “Пингвинз” Эда Джонстона спросили, не хотел ли он когда-либо обменять Лемье. Сейчас такое невозможно даже представить, потому что “пингвины” всегда были очень терпеливы к своим лидерам. Именно поэтому они стали лучшим клубом за последние 25 лет», — сказал другой бывший нападающий «Питтсбурга» Боб Эрри, который сейчас работает телевизионным аналитиком на TSN.



Чем же пути нынешних «пингвинов» и легендарной команды 25-летней давности так схожи?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Lemieux on the 1991 & 1992 Penguins: "The chemistry was right... Everybody got along and we were just a big family." <a href="https://t.co/KRl4bT4Kuv">https://t.co/KRl4bT4Kuv</a> <a href="https://t.co/eVnEBfXTYT">pic.twitter.com/eVnEBfXTYT</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/804827236545114116">2 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как появлялись звёзды

Оба чемпионских «Питтсбурга» были созданы схожим образом, хотя существовать этим командам пришлось в абсолютно разных экономических реалиях. Лемье был задрафтован «Питтсбургом» под общим первым номером в 1984 году, когда дела команды из Стального города шли хуже некуда. В регулярном чемпионате-1983/84 «пингвины» одержали всего 16 побед в 80 матчах, а разница шайб исчислялась ужасающей цифрой — 136. Полученный первый выбор на драфте был не обменян и потрачен с максимальной пользой, а в 1990-м при похожих обстоятельствах в «Питтсбурге» появился Яромир Ягр («пингвины» не попали в плей-офф и заработали пятый общий выбор).

Нынешние звёзды «стальных» появились в команде тем же путём. В 2004 году «Питтсбург» взял на драфте Евгения Малкина (второй общий выбор), а год спустя неожиданно выигранная драфт-лотерея перевернула всю судьбу команды, поскольку в стан «Пингвинз» пришёл Сидни Кросби.

Травмы — это не беда

Ещё одна яркая общая черта этих двух команд — способность преодолевать трудности, возникшие в результате травм и болезней ведущих хоккеистов. В 1991 году Лемье пропустил 50 матчей, восстанавливаясь после операции на грыже межпозвоночных дисков, и отсутствие лидера стало стимулом к тому, чтобы все остальные «пингвины» заметно прибавили и перестали надеяться только на свою суперзвезду. Руководство также не сидело без работы: в команде появились центрфорвард Рон Фрэнсис, защитники Ульф Самуэльссон и Грант Дженнингс, укрепившие состав.

Травмы Евгения Малкина, который достаточно часто стал выбывать из строя в последние сезоны, также не стали для «Питтсбурга» особой бедой, а прошлогоднее восхождение к Кубку Стэнли и вовсе стало классикой. В середине декабря сезона-2015/16 «пингвины» шли пятыми в Столичном дивизионе и не попадали в плей-офф. Фил Кессел, приобретённый в межсезонье в «Торонто», не показывал ожидаемой игры, но после появления в составе Ника Бонино и Карла Хагелина всё поменялось — образовалась знаменитая тройка, которая в значительной степени помогла команде добраться до финала.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">As the <a href="https://twitter.com/penguins">@penguins</a> aim to be repeat <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> champs for the 2nd time in franchise history, let’s <a href="https://twitter.com/hashtag/TBT?src=hash">#TBT</a> to when they did it <a href="https://twitter.com/hashtag/OTD?src=hash">#OTD</a> in 1992. <a href="https://t.co/sFkjHC3i4C">pic.twitter.com/sFkjHC3i4C</a></p>— NHLPA (@NHLPA) <a href="https://twitter.com/NHLPA/status/870356203494400000">1 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Универсальность вратарских бригад

Удивительно, но даже во вратарской линии и игре голкиперов нынешнего «Питтсбурга» можно найти параллели с командой 25-летней давности. Сейчас ворота «Пингвинз» в зависимости от ситуации делят Марк-Андре Флёри и Мэтт Мюррей: молодой Мюррей заменил Флёри год назад, когда у ветерана было диагностировано сотрясение, и блестяще привёл команду к Кубку Стэнли. В 1991 году в первом раунде плей-офф получил травму плеча основной голкипер Том Баррассо — к тому времени «пингвины» уступали в серии «Нью-Джерси» со счётом 2−3. Его сменщик Фрэнк Пьетранжело великолепно отыграл шестую и седьмую встречи, выведя команду в следующий раунд.

«Мюррей напоминает мне Баррассо по своему поведению и мышлению. Тома невозможно было смутить, он был абсолютно уверен в себе. У Мюррея есть эта черта», — отметил Боб Эрри.



Все четыре Кубка Стэнли в своей истории «Питтсбург» выиграл в гостях: в 1991 году финальная серия завершилась в Миннеаполисе, в 1992-м — в Чикаго, в 2009-м — в Детройте, а в прошлом году за триумфом «Пингвинз» наблюдали болельщики «Сан-Хосе». В документальном фильме, посвящённом 50-летию клуба, Лемье сказал о том, что не прочь увидеть одно небольшое изменение по сравнению с предыдущими чемпионствами. «В один из дней мы выиграем Кубок Стэнли дома», — пообещал Марио.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The 3rd-place, 87-point 1992 Penguins are the second-best team of all time, per fan vote on <a href="https://t.co/83kUNxn1dg">https://t.co/83kUNxn1dg</a>. Good job, good effort. <a href="https://t.co/dTPdJ75yIc">pic.twitter.com/dTPdJ75yIc</a></p>— Mark Lazerus (@MarkLazerus) <a href="https://twitter.com/MarkLazerus/status/871860159173275648">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>