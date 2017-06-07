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7 июня 2017, 21:30 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Ванкувер» объявил полный состав тренерского штаба на следующий сезон

Руководство «Ванкувер Кэнакс» объявило полный состав тренерского штаба Трэвиса Грина, о чём сообщает Sports Net.

Руководство Ванкувер <span class=error>Кэнакс</span> объявило полный состав тренерского штаба <span class=error>Трэвиса</span> Грина о чём сообщает Sports Net. Увеличить
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Роли ассистентов главного тренера будут выполнять Ньюэлл Браун и Нолан Баумгартнер, а также Дуг Джарвис и Мэнни Малхотра. Тренером вратарей назначен Дэн Клотье, Бен Купер будет тренером по работе с видео, а Гленн Карнеги оставлен в должности тренера по командным навыкам.

Грин стал главным тренером «Ванкувера» в минувшем апреле, после того как с этого поста был уволен Уилли Дежарден, проработавший с командой три сезона.

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Шведские хоккеисты Седины получили почетные степени политехнического университета в Канаде

Шведские хоккеисты Седины получили почетные степени политехнического университета в Канаде

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Шведские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Хенрик и Даниэль Седины были удостоены почетных степеней Политехнического университета Квантлена, который расположен в городе Суррей и является крупнейшим учебным заведением провинции Британская Колумбия (Канада). Об этом сообщается на сайте университета.
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