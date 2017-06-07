«Ванкувер» объявил полный состав тренерского штаба на следующий сезон
Руководство «Ванкувер Кэнакс» объявило полный состав тренерского штаба Трэвиса Грина, о чём сообщает Sports Net.
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Роли ассистентов главного тренера будут выполнять Ньюэлл Браун и Нолан Баумгартнер, а также Дуг Джарвис и Мэнни Малхотра. Тренером вратарей назначен Дэн Клотье, Бен Купер будет тренером по работе с видео, а Гленн Карнеги оставлен в должности тренера по командным навыкам.
Грин стал главным тренером «Ванкувера» в минувшем апреле, после того как с этого поста был уволен Уилли Дежарден, проработавший с командой три сезона.
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