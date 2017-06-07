Радулов развелся. Ждем новый контракт в НХЛ?

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Как сегодня стало известно «СЭ», нападающий «Монреаля» Александр Радулов развелся с женой, известной гимнасткой Дарьей Дмитриевой. Сама Дарья, сменившая после свадьбы фамилию на «Радулова», на вопрос корреспондента «СЭ» Евгения БЕЛОУСОВА о факте развода ответила: «Ничего не хочу комментировать».

Дмитриева вышла замуж за Радулова в августе 2015 года. В ноябре 2015-го у них родился сын Макар.

По данным нашего издания, развод был оформлен 5 июня. Подписание нового соглашения с «Канадиенс» затянулось во многом из-за бракоразводного процесса. Неизвестно, какие финансовые претензии были у сторон в его ходе, но будущие денежные обязательства условного «Монреаля», если бы контракт был подписан до развода, учитывались бы судом. Что стало одной из причин того, что стороны пока не торопились с завершением переговоров.

Существует вариант, при котором «Канадиенс» не будут защищать 30-летнего Радулова на предстоящем драфте расширения, поскольку 1 июля он становится неограниченно свободным агентом, а достигнут предварительной договоренности, чтобы заключить соглашение после 21 июня, защитив при этом как можно больше игроков на контрактах.

Однако в этом случае «Вегас» получит возможность подписать Александра в преддверии самого драфта расширения, потратив таким образом свой пик в «Хабс» на него. Учитывая заинтересованность Джорджа Макфи и Билла Фоули в любого рода звездах, вероятность такого развития событий, особенно если будут учтены желания Радулова по потенциальным срокам и сумме, существует. Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен, постоянно подвергаемый критике, может потерять свой пост, если Радулов уйдет.

У Радулова есть желание остаться в «Канадиенс». Бержевен тоже хочет продлить соглашение с одним из лидеров клуба. Александр претендует на 5-летний контракт на сумму более 30 миллионов долларов.