«Флорида», «Даллас», «Вегас». Кто способен выменять Овечкина?

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Спустя 12 лет и 87 потраченных миллионов долларов, Александр Овечкин и «Вашингтон» оказались на перепутье.

В девяти из этих 12 сезонов Овечкин и «Кэпиталз» попадали в плей-офф, но не проходили дальше второго раунда. Три раза, включая два последних года, команда показывала лучший результат в регулярном чемпионате НХЛ, что лишь усиливало очередное разочарование в плей-офф.

Через две недели после завершения третьего сезона для себя на посту генерального менеджера «Столичных», того самого, что закончился поражением в седьмом матче от «Питтсбурга», Брайан Маклеллан впервые признал, что, если и не собирается обменивать лучшего снайпера в истории «Вашингтона», то готов «рассмотреть достойное предложение» относительно прав на 31-летнего россиянина.

«Думаю, сделать эту команду хуже намного проще, чем усилить ее, — рассуждал Маклеллан. — Если идти на крупные изменения, то кого они затронут? Обменять ключевого игрока? Начать все с нуля? Не знаю, есть ли в этом смысл?».

Если рассуждать с финансовой точки зрения, то смысл быть может. Овечкин, которому в сентябре исполнится 32 года, имеет на руках соглашение, которое будет действовать еще четыре года. Клуб должен выплатить ему еще 40 миллионов долларов из тех 124, что ему полагались по 13-летнему договору. Его кэпхит — 9,538 миллиона долларов — четвертый по стоимости во всей лиги (выше только у Патрика Кейна, Джонатана Тэйвза и Анже Копитара). А для команды, у которой на контрактах находятся только 11 человек из сезона-2016/17, избавление от зарплаты Овечкина может расчистить место для сохранения потенциальных свободных агентов, вроде Ти Джея Оши, Евгения Кузнецова и Андре Бураковски.

Но прежде чем обменять Овечкина, Маклеллан должен подготовиться к негодованию со стороны болельщиков, которые превозносят российскую суперзвезду, как никого прежде. Некогда одна из самых малопопулярных команд лиги вот уже на протяжении 364 домашних матчей подряд собирает аншлаги. И мало кто будет спорить, что Овечкин — одна из главных причин этого достижения.

Основной собственник «Кэпиталз» Тед Леонсис — один из самых страстных фанатов нападающего. Он даже дал слово россиянину, что отпустит того на Олимпиаду, хотя НХЛ не собирается участвовать в Зимних играх. И нужно будет убедить Леонсиса, что те активы, что клуб получит в обмен на Овечкина, смогут компенсировать снижение маркетинговой мощи.

Учитывая все вышесказанное, вот пять клубов, которые могли бы попробовать заполучить Александра, а также потенциальные хоккеисты, которые могут стать частью сделки.

ДАЛЛАС.

У «Старз» 16 свободных миллионов под потолком зарплат и 16 игроков на контрактах на следующий сезон. Пропустив плей-офф всего через год после того, как команда показала лучший результат в Западной конференции, «Даллас» стремится немедленно вернуться в список фаворитов, а машина по забиванию голов на левом краю атаки стала бы отличным дополнением к центру Джейми Бенну и играющему справа Тайлеру Сегину.

«Звезды» располагают двумя выборами в первом раунде предстоящего драфта — 3-м и 29-м, который был получен в результате обмена Патрика Ивза в «Анахайм». На третье место многие ставят защитника Миро Хейсканена, вслед за Ноланом Патриком и Нико Хиширом.

Может ли «Даллас» расстаться с одним из пиков (скорее, 29-м), а также с кем-то из опытных нападающих, вроде бывшего форварда «Кэпиталз» Коди Икина (контракт еще на 3 года, кэпхит — 3,85 миллиона долларов) или Антуана Русселя (1 год, 2,85 млн), ради Овечкина? Для этого нужно получить одобрение нового главного тренера Кена Хичкока. Но, честно говоря, союз Овечкина и скрупулезного Хичкока не выглядит многообещающе.

КАЛГАРИ.

«Флэймз» в этом году вернулись в плей-офф и готовы сделать все возможное, чтобы не отставать от заклятых соперников из Эдмонтона. Овечкин съест огромную часть их зарплатной ведомости, но станет великолепным дополнением к Джонни Годро и Шону Монахэну.

Чтобы провести сделку, «Огонькам» будет необходимо разгрузить платежку, а со своим 3-летним контрактом и оставшимися по нему 13,5 миллиона долларов основным кандидатом на это выглядит бывшей вингер «Вашингтона» Трой Брауэр. А так как «Калгари» располагает лишь одним пиком в первых трех раундах драфта-2017 (16-м), «Кэпиталз» также затребуют молодого Мэттью Ткачака, который чем-то напоминает Дэйла Хантера.

ФЛОРИДА.

Известно, что в свободное время Овечкин любит наведываться в Майами. Без сомнения, он помог бы в увеличении продажи билетов в «Штате Солнечного Света». А как вам перспектива увидеть в одной команде Овечкина и Ягра? Представьте, какая могла бы быть эта атакующая мощь вместе с Джонатаном Юбердо, Александром Барковым и Винсентом Трочеком.

У «Пантер» много молодых талантов, который могли бы заинтересовать «Кэпиталз», в том числе нападающие Райлли Смит и Ник Бьюгстад. А так как у команды под потолком меньше 11 миллионов, то игрок с большим контрактом, вроде Смита (5 лет; 25 миллионов) или Бьюгстада (4; 16,4), обязан проследовать в обратном направлении.

Сначала генеральному менеджеру Дэйлу Тэллону необходимо определиться с главным тренером. Но один из главных кандидатов, Тодд Рирден, прошедшие три года работал вместе с Овечкиным, занимая пост помощника главного тренера «Столичных».

БАФФАЛО.

Кто отказался бы увидеть то, как Джек Айкел и Райан О’Райлли снабжают Овечкина передачами под бросок в одно касание из левого круга вбрасывания? «Сэйбрз» отчаянно нуждаются в ветеране-лидере и силовом форварде. При небольших изменениях команда может взлететь на вершину Восточной конференции.

У «Баффало» полно свободных денег (22,8 миллиона) и куча драфт-пиков (пять в первых трех раундах). Команда будет готова отдать Эвандера Кейна вместе с высоким пиком или талантливым проспектом ради шанса заполучить Овечкина. Но решиться ли на такой рискованный шаг Джейсон Боттерилл в свое первое лето на посту генерального менеджера клуба НХЛ? Сомнительно.

ВЕГАС.

Для осуществления этой сделки Маклеллану и генменеджеру «Голден Найтс» Джорджу Макфи, которые когда-то вместе играли за команду университета Боулинг-Грин, придется очень постараться. Бывший генеральный менеджер «Вашингтона», Макфи, не понаслышке знает, как имя Овечкина может приводить людей на стадион, а затем заставлять их влюбиться в игру. Также Макфи уже располагает в своем составе одним из самых талантливых игроков из КХЛ в лице Вадима Шипачева, который играл вместе с Овечкиным в составе сборной России.

Проблема в том, что пока «Вегасу» некого предложить взамен. Во всяком случае, на бумаге. Но это может измениться через пару недель. А если команда заполучит на драфте расширения условного Якоба Сильверберга? А если клуб получит права (или подпишет в качестве свободных агентов) Джо Торнтона и Патрика Марло с единственной целью обменять их? Макфи — очень изобретательный генменеджер и может использовать свободную платежную ведомость, чтобы заполучить достаточное количество интересных активов.