«Флорида», «Даллас», «Вегас». Кто способен выменять Овечкина?
ESPN составил список команд, которые смогли бы осуществить обмен с участием нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
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Спустя 12 лет и 87 потраченных миллионов долларов, Александр Овечкин и «Вашингтон» оказались на перепутье.
В девяти из этих 12 сезонов Овечкин и «Кэпиталз» попадали в
Через две недели после завершения третьего сезона для себя на посту генерального менеджера «Столичных», того самого, что закончился поражением в седьмом матче от «Питтсбурга», Брайан Маклеллан впервые признал, что, если и не собирается обменивать лучшего снайпера в истории «Вашингтона», то готов «рассмотреть достойное предложение» относительно прав на 31-летнего россиянина.
«Думаю, сделать эту команду хуже намного проще, чем усилить ее, — рассуждал Маклеллан. — Если идти на крупные изменения, то кого они затронут? Обменять ключевого игрока? Начать все с нуля? Не знаю, есть ли в этом смысл?».
Если рассуждать с финансовой точки зрения, то смысл быть может. Овечкин, которому в сентябре исполнится 32 года, имеет на руках соглашение, которое будет действовать еще четыре года. Клуб должен выплатить ему еще 40 миллионов долларов из тех 124, что ему полагались по 13-летнему договору. Его кэпхит — 9,538 миллиона долларов — четвертый по стоимости во всей лиги (выше только у Патрика Кейна, Джонатана Тэйвза и Анже Копитара). А для команды, у которой на контрактах находятся только 11 человек из сезона-2016/17, избавление от зарплаты Овечкина может расчистить место для сохранения потенциальных свободных агентов, вроде Ти Джея Оши, Евгения Кузнецова и Андре Бураковски.
Но прежде чем обменять Овечкина, Маклеллан должен подготовиться к негодованию со стороны болельщиков, которые превозносят российскую суперзвезду, как никого прежде. Некогда одна из самых малопопулярных команд лиги вот уже на протяжении 364 домашних матчей подряд собирает аншлаги. И мало кто будет спорить, что Овечкин — одна из главных причин этого достижения.
Основной собственник «Кэпиталз» Тед Леонсис — один из самых страстных фанатов нападающего. Он даже дал слово россиянину, что отпустит того на Олимпиаду, хотя НХЛ не собирается участвовать в Зимних играх. И нужно будет убедить Леонсиса, что те активы, что клуб получит в обмен на Овечкина, смогут компенсировать снижение маркетинговой мощи.
Учитывая все вышесказанное, вот пять клубов, которые могли бы попробовать заполучить Александра, а также потенциальные хоккеисты, которые могут стать частью сделки.
ДАЛЛАС.
У «Старз» 16 свободных миллионов под потолком зарплат и 16 игроков на контрактах на следующий сезон. Пропустив
«Звезды» располагают двумя выборами в первом раунде предстоящего драфта — 3-м и 29-м, который был получен в результате обмена Патрика Ивза в «Анахайм». На третье место многие ставят защитника Миро Хейсканена, вслед за Ноланом Патриком и Нико Хиширом.
Может ли «Даллас» расстаться с одним из пиков (скорее, 29-м), а также с
КАЛГАРИ.
«Флэймз» в этом году вернулись в
Чтобы провести сделку, «Огонькам» будет необходимо разгрузить платежку, а со своим 3-летним контрактом и оставшимися по нему 13,5 миллиона долларов основным кандидатом на это выглядит бывшей вингер «Вашингтона» Трой Брауэр. А так как «Калгари» располагает лишь одним пиком в первых трех раундах драфта-2017 (16-м), «Кэпиталз» также затребуют молодого Мэттью Ткачака, который
ФЛОРИДА.
Известно, что в свободное время Овечкин любит наведываться в Майами. Без сомнения, он помог бы в увеличении продажи билетов в «Штате Солнечного Света». А как вам перспектива увидеть в одной команде Овечкина и Ягра? Представьте, какая могла бы быть эта атакующая мощь вместе с Джонатаном Юбердо, Александром Барковым и Винсентом Трочеком.
У «Пантер» много молодых талантов, который могли бы заинтересовать «Кэпиталз», в том числе нападающие Райлли Смит и Ник Бьюгстад. А так как у команды под потолком меньше 11 миллионов, то игрок с большим контрактом, вроде Смита (5 лет; 25 миллионов) или Бьюгстада (4; 16,4), обязан проследовать в обратном направлении.
Сначала генеральному менеджеру Дэйлу Тэллону необходимо определиться с главным тренером. Но один из главных кандидатов, Тодд Рирден, прошедшие три года работал вместе с Овечкиным, занимая пост помощника главного тренера «Столичных».
БАФФАЛО.
Кто отказался бы увидеть то, как Джек Айкел и Райан О’Райлли снабжают Овечкина передачами под бросок в одно касание из левого круга вбрасывания? «Сэйбрз» отчаянно нуждаются в
У «Баффало» полно свободных денег (22,8 миллиона) и куча
ВЕГАС.
Для осуществления этой сделки Маклеллану и генменеджеру «Голден Найтс» Джорджу Макфи, которые
Проблема в том, что пока «Вегасу» некого предложить взамен. Во всяком случае, на бумаге. Но это может измениться через пару недель. А если команда заполучит на драфте расширения условного Якоба Сильверберга? А если клуб получит права (или подпишет в качестве свободных агентов) Джо Торнтона и Патрика Марло с единственной целью обменять их? Макфи — очень изобретательный генменеджер и может использовать свободную платежную ведомость, чтобы заполучить достаточное количество интересных активов.
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