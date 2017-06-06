Что не так с «Питтсбургом»?

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ЦИФРЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

На самом деле этим вопросом стоило задаться еще после матчей в Питтсбурге, но там был результат, поэтому никто особо не заморачивался. Плюс, действующий чемпион как-никак. Не раз удивлявший тем, насколько может прибавить в тот или иной момент в одном только этом плей-офф, причем в отсутствие Криса Летанга, а у «Нэшвилла» еще и выбыл Райан Джохансен — одна из ключевых фигур в атаке, где к тому же не все здоровы, да и отсутствие Колина Уилсона оптимизма болельщикам «Предс» точно не добавляло. Однако еще самая первая встреча показала, насколько могут расходиться цифры на табло с реальным положением дел.

Командные 23 процента реализации, что слишком уж круто даже для пары подряд игр регулярного чемпионата, не говоря уже о финале Кубка Стэнли, беснующийся Джейк Гюнцель, даром что у него хватает пробелов в хоккейном образовании и есть проблемы с броском, что он, кстати, показал в четвертом матче, длиннющие (в первом матче был аж 37-минутный) отрезки без бросков и маломальской активности, напрочь отданная инициатива и практически полное отсутствие внятных позиционных атак — 2−0 в серии дались по большому счету малой кровью, хотя и привели, например, к травме Бонино: если ты все время отдаешь пространство и контроль шайбы, ее придется чаще принимать на себя.

Немудрено, что Пи. Кей. Суббан «отстрелил» Нику левый голеностоп. 13-й номер «Пингвинов» прибыл на Bridgestone Arena на костылях и в ортезе, даже вышел на раскатку, но, видимо, сезон для него уже завершен. Да и остальные игроки здоровее после двух этих игр точно не стали. А в третьей еще и Скотт Уилсон получил локтем в голову от Янника Вебера, и его дальнейшее участие в финале под вопросом.

РИННЕ — МОЛОДЕЦ

Ирония, к слову, в том, что четвертый матч стал лучшим для «Питтсбурга» во всей серии. Безусловно лучшим. Как, впрочем, и для Пекки Ринне, который попросту не мог вечно пропускать необязательные голы. Майк Салливан сделал ставку на атаки с ходу и предельную компактность, сократив разрывы между линиями. Это привело к немалому количеству быстрых отрывов и нескольким выходам «1 в 0». Но финский вратарь оказался большим молодцом, окончательно сбросив некоторое оцепенение.

Правда, Питер Лавиолетт вовремя подсуетился и отказался от применявшегося порой отката: к третьему периоду «Нэшвилл» либо включал агрессивнейший форчек 2−1−2, что «Пингвинам» приходилось делать безадресные передачи в среднюю зону через борт, либо выстраивался в 1−3−1 в той самой средней, чтобы обязательно был страхующий защитник. В результате концовка была за «Хищниками», которым уже ничего и не нужно было.

И, как ни удивительно, прекратились бездумные выстрелы — в атаке у «Предс» стало куда больше мысли. Да еще и новые сочетания заработали как надо: и тройка Фишера, и тройка Сиссонса, который по-прежнему успевает накрывать Евгения Малкина, и особенно тройка Ярнкрука, который расцвел в окружении Смита и Уотсона, и даже четвертая, откуда в угоду общей скорости убрали Фиддлера и Маклауда. А что творит Фредерик Годро?

ЧТО НАДО ИСПРАВИТЬ «ПИНГВИНЗ»?

В общем, к началу мини-серии до двух побед проблемы «Питтсбурга» выглядят следующим образом:

— Сидни Кросби шикарно сыграл в первых двух периодах четвертого матча серии, претензии могут быть только к Брайану Расту и Гюнцелю, которые далеко не Бержерон с Маршандом, при этом заброшенная Сидом шайба стала всего второй за три финала — на этой стадии он не слишком эффективен. За два олимпийских финала он забил столько же. И как только Лавиолетт изменил тактические построения — Кросби ушел в тень, Йоси с Экхольмом над этим тоже поработали;.

— Малкин и вовсе со старта увяз в объятьях Сиссонса, Суббана и Экхольма, представ натуральным пешеходом. Как пробудить аморфного Джино — не знает никто, даже, похоже, он сам не совсем в курсе.

— Кессел определенно потерял взаимопонимание с Малкиным, Боб Маккензи даже заговорил о возможном разладе между этими двумя. Проблему можно было бы решить, воссоздав тройку «ХБК» — Хагелин — Бонино — Кессел, ключевое звено прошлогодней победы. Но Бонино сломался и серьезно сломался, а с Калленом Фил в одну колею не попадает;.

— Салливану приходится отказываться от безукоризненно прежде работавшего оружия: выбросы в среднюю читаются великолепной обороной «Нэшвилла» на раз, причем нередко прерываются еще на чужой синей линии — защитники уже их ждут, вытягивая руки под очередной, а в средней под эти выбросы постоянно идут сдвоения;.

— Ситуативный сверхагрессивный форчек начисто лишает шайбы нападающих «Питтсбурга». Расстановка 1−3−1 в средней позволяет и сдваиваться, и прикрывать тылы;.

— Следовательно, страшно необходим толковый первый пас. Главный специалист в этом деле давно уже в лазарете. Правда, по данным TSN, Летанг может вернуться в строй в финале, но это крайне маловероятно;.

— «Нэшвилл» перестал действовать прямолинейно, чем заметно осложнил жизнь и обороне «Питтсбурга», и Мэтту Мюррею. Оказалось, что молодой вратарь «Пингвинов» вовсе не является скалой (то же самое причем можно сказать и о Флери), а Ринне как раз поймал кураж;.

— «Нэшвилл» по-прежнему здорово выжимает соперника на периметр и вообще выигрывает пятак — по всей серии. Да, у «Питтсбурга» не так и мало бросков с непосредственной близости от ворот, но все они рождаются из быстрых отрывов. Для интереса: так называемый heat map, бросковая карта четвертого матча. Обратите внимание, как активны «Предаторз» в так называемой «золотой зоне» — стрелки, идущей по центру от синей линии и оканчивающейся трапецией с вершинами на штангах и точках вбрасывания;.

— Ярнкрук разыгрался так, что под него приходится выпускать Думулина. И вообще, Лавиолетт явно нащупал необходимый баланс состава, позволяющий играть с позиции силы и использовать свои лучшие стороны на полную;.

— Набранная уверенность, переходящая в некоторое самодовольство, но не чрезмерное, так и прет от «Нэшвилла». Это важный фактор, и всегда хорошо, когда в команде есть такой человек, как Суббан, круто подколовший Кросби сумкой, доверху забитой пресловутым листерином. Свежее дыхание облегчает понимание.

Не все, конечно, так уж плохо для «Питтсбурга». У Салливана есть два козыря, которые даже не козыри, а джокеры. Если у них пойдет, все плюсы «Нэшвилла» могут легко накрыться медным тазом. Ну и Майк, понятно, сидеть на месте не будет. Что-то придумает. Однако пока все выглядит не очень радужно.

Знаете, кстати, как косатки, самые, между прочим, крупные морские хищники, охотятся на пингвинов? Разламывают лед, на котором находится жертва, и та, попав в воду, становится легкой добычей. Лед этот оказался толстоват в первых двух матчах, но под серьезным натиском сдался. «Пенс» нужно срочно наморозить новый слой.