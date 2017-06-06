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SPORTSNET: «РИННЕ ПРЕДСТАЛ НАСТОЯЩЕЙ СТЕНОЙ».

Несколько дней назад голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне обратился к репортерам и поинтересовался, почему они ведут себя так, «будто кто-то умер».

Ныне же «Предаторз» живее всех живых и продолжают биться за Кубок Стэнли. И одна из главных причин такого преображения — финский голкипер.

После различных поворотов сюжета мы вернулись к тому, с чего и начинали. «Нэшвилл» и «Питтсбург» имеют равный счет в серии. И еще совершенно неизвестно, чьи имена будут выгравированы на Кубке Стэнли.

Это вполне может быть имя Пекки Ринне. В первых двух матчах серии страж ворот был не на высоте — неожиданные рикошеты и слабая игра привели к тому, что он пропустил 8 голов за 36 бросков. Но на родном льду все переменилось — 50 отраженных бросков из 52.

«Питтсбург» старался изо всех сил в четвертом матче и продемонстрировал хороший хоккей, но даже этого не хватило, чтобы забросить больше одной шайбы. Лишь Сидни Кросби удалось распечатать ворота Ринне своим коронным броском с неудобной руки.

В остальных случаях Ринне представал настоящей стеной. Непробиваемой стеной.

NHL.COM: «ДАЖЕ КРОСБИ НЕ СПОСОБЕН В ОДИНОЧКУ ВЫТЯНУТЬ ФИНАЛ».

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провел лучшую игру в финале Кубка Стэнли.

Кросби впервые забил в финале за 13 матчей с 2009 года. Он раздавал великолепные пасы и создавал моменты для партнеров. Он контролировал ход матча, вел за собой партнеров.

Но «Питтсбург» все равно возвращается домой ни с чем. Как бы ни был хорош Кросби, даже лучший игрок в мире, как считают многие, не способен в одиночку вытянуть финал.

К примеру, возьмем Евгения Малкина и Фила Кессела. Прекрасные игроки. Но в этот день он не приблизились по уровню своей игры к Кросби. И близко. И это одна из главных причин новой неудачи «Питтсбурга».

Малкин и Кессел нанесли на двоих 4 броска по воротам, но, как и в прошлом матче, не смогли отметиться результативными действиями. Фил вообще не забивал уже на протяжении 6 матчей, и у него всего один точный бросок в последних 9 встречах.

«Пингвинз» нуждаются в его голах. Кросби нуждается. Великим игрокам нужны партнеры, которые помогают им стать великими.

ESPN: «ГОДРО ПОВТОРЯЕТ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ».

Пекка Ринне совершил 23 сэйва, и как минимум три из них позволили «Нэшвиллу» остаться в игре и довести встречу до победы. Итог — счет 4:1 и равный счет в серии (2−2).

Но поговорить хочется о других цифрах. На счету нападающего «Предаторз» Фредерика Годро 3 гола в НХЛ… и все они забиты в финале Кубка Стэнги. В его активе всего 15 матчей — в регулярке и плей-офф — в НХЛ. И Годро стал третьим новичком с 1979 года, который не был выбран на драфте, забившим не меньше трех голов в финале. До этого подобное удавалось Дино Сиссарелли в 1981 году в составе «Норф Старз» и Вилле Лейно в 2010-м в составе «Флайерз».

SPORTING NEWS: «Я МОГ БЫ ВООБЩЕ СИДЕТЬ НА ПОЛУ».

В раздевалке «Нэшвилла» имеется самодельная, так скажем, скамейка. Именно не ней располагается один из главных героев финальной серии Фредерик Годро. Его место состоит из небольшого комода, который мог быть вполне привезен и IKEA и обычного офисного стула.

Но Годро это вполне устраивает.

Ведь 24-летний нападающий никогда не был выбран на драфте. И еще пару лет назад он выступал в команде из Лиги Восточного побережья. В серии, в которой тон должны задавать Сидни Кросби, Евгений Малкин и Филип Форсберг, Годро пришел на выручку «Нэшвиллу», когда команда действительно в этом нуждалась.

«Знаете, я мог бы вообще сидеть на полу. И именно устроило бы даже это. Я просто счастлив, что судьба подарила мне такой шанс. И меня не волнует то место, где мне нужно сидеть ради этого».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Reminder: Predators <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> Final goals leader Frederick Gaudreau sits here after practice. <a href="https://t.co/xF6gCfqEUn">pic.twitter.com/xF6gCfqEUn</a></p>— Brandon Schlager (@bgschlager) <a href="https://twitter.com/bgschlager/status/871905079313522688">6 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

TSN: «НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ДЕЛО НЕ БУДЕТ СДЕЛАНО».

Если вы войдете в раздевалку «Нэшвилла», то также увидите, что все стены увешаны изображением пса синего цвета.

Его кличка — «Стэнли».

В пасти Стэнли сломанная кость, на которой написаны слова «скорость» и «характер». Его тело украшено татуировками с цифрами 56 и 92, что является отсылкой к травмированным игрокам команды — Райану Джохансену и Кевину Фиале.

Стэнли — это идея главного тренера «Нэшвилла» Питера Лавиолетта. Он символизирует «собаку с костью» — не останавливаться до тех пор, пока дело не будет сделано. Именно такой настрой тренер хочет видеть у своих подопечных. Возможно, именно поэтому лучший игрок матча получает в награду замок на огромной цепи.

В этот раз Пекка Ринне вручил главный приз Годро. Хотя на него также вполне мог бы рассчитывать и Майк Фишер.

Даже удар от Евгения Малкина не помешал капитану «Хищников» доставить шайбу до Виктора Арвидссона, который забил третий гол в матче. Эта передача — образец сочетания мастерства и воли к победе, без которых невозможно добиться столь желаемого успеха.

YAHOO: «СТОИТ ЛИ СТАВИТЬ МЮРРЕЯ НА ПЯТЫЙ МАТЧ?».

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей не смог поддержать традицию.

До этого матча он выиграл все 7 встреч в плей-офф, которые следовали за поражением «Пингвинз». В этих случаях его процент отраженных бросков составлял 93,5. Когда «Пингвины» оступались в плей-офф, именно Мэтт возвращал их на победные рельсы.

Но только не в этот раз.

Мюррей потерпел второе поражение подряд, на этот раз пропустив 3 гола за 25 бросков. За последние два матча эти цифры выглядят следующим образом: 58 бросков и 8 пропущенных шайб.

Теперь, когда команда возвращается домой, к Мюррею есть много вопросов. И самый важный — стоит ли его ставить в ворота на пятый матч серии?

SBNATION: «БАРКЛИ В ВОСТОРГЕ ОТ ФАНАТОВ «НЭШВИЛЛА».

Легенда НБА Чарльз Баркли посетил четвертый матч противостояния «Нэшвилла» и «Питтсбурга». И он не жалел лестных слов в адрес болельщиков хозяев.

Фанаты «Хищников» прославились своей поддержкой по ходу нынешнего плей-офф — от групповых кричалок и выбрасывания сомов на лед до блокировки целых улиц ради просмотра игры. Мимо этого невозможно было пройти.

Баркли пришел в студию NBC. Когда его спросили об атмосфере на арене, то Чарльз резюмировал: «На моей памяти, самой потрясающей была поддержка на домашней арене “Чикаго”, когда “Буллз” были в самом расцвете. Но то, что я увидел здесь сегодня, может с этим сравниться».

Для тех, кто не в теме, сравнение с поддержкой на домашней арене «Чикаго» в 90-х — это высшая степень похвалы.