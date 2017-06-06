Китайская команда «Куньлунь» будет играть в Женской канадской хоккейной лиге

«Куньлунь» станет шестой командой в лиге и будет базироваться в китайском городе Шэньчжэнь.

«Это исторический момент для женского хоккея. Женский хоккей будет расти на мировой арене и проторит дорогу другим зимним видам спорта в преддверии Олимпийских игр, которые в 2022 году пройдут в Китае. Речи идет не только о хоккее, речь идет о возможности роста для всего женского спорта», — заявила комиссионер лиги Бренда Андресс.

Мужская команда «Куньлунь Ред Стар», базирующаяся в Пекине, с сезона-2016/17 выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В Молодежной хоккейной лиге будет выступать команда «Куньлунь Ред Стар Джуниор», а в Высшей хоккейной лиге — «Куньлунь Ред Стар Кэпитал».