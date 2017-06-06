«Нэшвилл» сравнял счет в финале Кубка Стэнли с «Питтсбургом»

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«Нэшвилл Предаторз» в день города догнали «Питтсбург Пингвинз» в финальной серии Кубка Стэнли. Четвертый матч проходил в Нэшвилле, где «хищники» одержали вторую победу подряд у действующего обладателя самого престижного клубного хоккейного трофея.

Уступив сопернику в двух гостевых встречах, «Предаторз» преобразилиси на домашней арене и дважды уверенно переиграли «Питтсбург».

Если в третьей встрече хозяева первенствовали со счетом 5:1, то через день забросили на одну шайбу меньше, но в то же время снова пропустили лишь один гол.

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Счет в поединке открыл шведский легионер «хищников» Калле Ернкрок на 14-й минуте. Голкипер гостей Мэттью Мюррей отразил дальний бросок Остина Уотсона прямо перед собой, первым на добивании оказался Крейг Смит, но Мюррей вновь выручил команду, однако второе добивание Ернкрока принесло успех «Нэшвиллу».

Всего минуту спустя Сидни Кросби сравнял счет. Брайан Дюмоулин перехватил шайбу у соперника и отдал точный пас на находящегося у синей линии Кросби, который вывел канадца один на один с Пеккой Ринне.

Капитан «пингвинов» элегантно обыграл голкипера, сначала сделав ложный замах, а затем в последний момент переложив шайбу на внешнюю сторону крюка.

Матч протекал упорно с большим количеством бросков, однако в этот вечер команду Евгения Малкина подвела реализация, чего не скажешь о хозяевах площадки. На четвертой минуте второго периода случился один из самых необычных голов противостояния. «Питтсбург» отбил штурм соперника, в которой Фредерик Годро пытался завести шайбу из-за ворот.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 6.06.2017, 3:00 4:1 Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз

«Нэшвилл» начал новую атаку из своей зоны, и лишь через полминуты после вышеупомянутого эпизода прозвучала сирена, и судейский корпус пошел смотреть видеоповтор.

В результате просмотра было зафиксировано взятие ворот, потому что на какое-то мгновение шайбу все-таки пересекла ленточку перед тем, как Мюррей выбил ее клюшкой.

Через десять минут Майк Фишер пасом в падении вывел Виктора Арвидссона один на один с голкипером соперника, и швед точным броском переиграл Мюррея.

Точку в матче поставил еще один представитель скандинавской хоккейной школы Филип Форсберг.

Гости очень рано за три с половиной минуты до конца третьего периода заменили голкипера шестым полевым игроком, однако хозяева буквально через несколько секунд перехватили шайбу, и Форсберг стал автором четвертого гола в уже пустые ворота «пингвинов».

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан не скрывал своего огорчения после поражения, однако отметил, что его команда выглядела на льду лучше, чем два дня назад.

«Мне многое сегодня понравилось. Однако с точки зрения результата я разочарован.

Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол. Хотя сегодня, на мой взгляд, мы создали больше опасных моментов, чем в предыдущих матчах, — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Хорошую игру команды также отметил нападающий «пингвинов» Брайан Раст, а также посетовал на плохую реализацию моментов.

«Наше звено сделало шаг в правильном направлении. Мы с Кросби и Гюнцелем создали много моментов, но, к сожалению, это не принесло желаемого результата. В игре всегда бывают ситуации, которые способны изменить ход встречи. Я считаю, что такой ситуацией мог быть прорыв Сида к воротам, когда он дважды пытался переиграть Ринне.

После этого мы с Джейком имели возможность сыграть на добивании, но шайба каким-то чудом не попала в ворота",— сказал хоккеист.

Сам капитан больше рассуждал о предстоящем поединке, который пройдет уже Питтсбурге.

«Нам надо просто сфокусироваться на пятом матче, выиграть дома и отталкиваться от этого. Думаю, что сегодня мы создали довольно много хороших моментов. Просто мы их не реализовали. А соперник это сделал. Если продолжим играть и создавать моменты, у нас будут отличные шансы победить в серии», — подчеркнул Кросби.

Наставник «Нэшвилла» Питер Лавиолетт особо отметил игру голкипера Ринне, который отразил 23 броска в створ из 24.

«Ринне сыграл невероятно. Ряд их моментов сегодня возник после прорывов, пару раз они нас подловили.

Это касается гола Кросби, например. Но в остальных случаях Ринне нас выручил. В нескольких эпизодах он отражал первый бросок после прорыва, а потом еще и следовавшие за этим броски. Даже в конце матча, когда игра была сделана, он старался на полную катушку и сделал еще несколько классных сейвов. Сегодня он по-настоящему бился. Он был нацелен на победу и стал решающим ее фактором, — заявил Лавиолетт.

Один из лидеров «пингвинов» Малкин неудачно сыграл в четвертом матче серии.

Российский форвард провел на льду 18 минут и 32 секунды, нанес всего два броска по воротам соперника и завершил встречу с показателем полезности «-2».

Пятый поединок финала Кубка Стэнли состоится в ночь с 8 на 9 июня в 3.00 мск в Питтсбурге.