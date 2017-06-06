Кросби считает, что в 4-й игре серии с «Нэшвиллом» он показал самый стабильный хоккей
МОСКВА, 6 июн —
Р-Спорт. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что в четвертом матче серии с «Нэшвиллом» показал свой самый стабильный хоккей в текущем финале Кубка Стэнли, несмотря на поражение клуба.
«Нэшвилл» в понедельник обыграл «Питтсбург» в четвертом матче со счетом 4:1. Кросби стал автором единственной шайбы «пингвинов».
«Соглашусь, что это была моя наиболее стабильная игра в нынешнем финале Кубка Стэнли. Наше звено создавало огромное количество моментов, большинство из которых мы, к сожалению, не использовали. В каждом периоде у нас были классные шансы, чтобы отличиться, однако все пошло не так, как мы хотели. В таких матчах надо реализовывать свои моменты. “Нэшвилл” же сумел воспользоваться нашими ошибками, и в этом была разница между двумя командами в этот вечер», — сказал Кросби, чьи слова приводятся на официальном сайте НХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятый матч пройдет 8 июня на льду «Питтсбурга».
«Я считаю, что “Питтсбург” показал игру другого уровня сегодня. Очевидно, это не вылилось в положительный результат, однако если мы продолжим действовать в той же манере, то я уверен, что в следующих матчах все закончится
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