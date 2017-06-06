Кросби считает, что в 4-й игре серии с «Нэшвиллом» он показал самый стабильный хоккей

«Нэшвилл» в понедельник обыграл «Питтсбург» в четвертом матче со счетом 4:1. Кросби стал автором единственной шайбы «пингвинов».

«Соглашусь, что это была моя наиболее стабильная игра в нынешнем финале Кубка Стэнли. Наше звено создавало огромное количество моментов, большинство из которых мы, к сожалению, не использовали. В каждом периоде у нас были классные шансы, чтобы отличиться, однако все пошло не так, как мы хотели. В таких матчах надо реализовывать свои моменты. “Нэшвилл” же сумел воспользоваться нашими ошибками, и в этом была разница между двумя командами в этот вечер», — сказал Кросби, чьи слова приводятся на официальном сайте НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятый матч пройдет 8 июня на льду «Питтсбурга».