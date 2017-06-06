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6 июня 2017, 10:30 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Кросби считает, что в 4-й игре серии с «Нэшвиллом» он показал самый стабильный хоккей

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что в четвертом матче серии с «Нэшвиллом» показал свой самый стабильный хоккей в текущем финале Кубка Стэнли, несмотря на поражение клуба.

«Нэшвилл» в понедельник обыграл «Питтсбург» в четвертом матче со счетом 4:1. Кросби стал автором единственной шайбы «пингвинов».

«Соглашусь, что это была моя наиболее стабильная игра в нынешнем финале Кубка Стэнли. Наше звено создавало огромное количество моментов, большинство из которых мы, к сожалению, не использовали. В каждом периоде у нас были классные шансы, чтобы отличиться, однако все пошло не так, как мы хотели. В таких матчах надо реализовывать свои моменты. “Нэшвилл” же сумел воспользоваться нашими ошибками, и в этом была разница между двумя командами в этот вечер», — сказал Кросби, чьи слова приводятся на официальном сайте НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятый матч пройдет 8 июня на льду «Питтсбурга».

«Я считаю, что “Питтсбург” показал игру другого уровня сегодня. Очевидно, это не вылилось в положительный результат, однако если мы продолжим действовать в той же манере, то я уверен, что в следующих матчах все закончится по-другому. Теперь пришло время переключиться на пятую игру. Все понимают, что у нас нет другого выбора, кроме как выиграть домашнюю встречу. Все очень просто. Конечно, мы ожидаем, что наши болельщики придадут команде дополнительную энергию, на этой стадии сезона многое решают настрой и желание победить», — пояснил капитан клуба.

Питтсбург Пингвинз
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