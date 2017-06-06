Контракт Ягра с «Флоридой» вряд ли будет подписан до драфта расширения НХЛ

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Ягр 1 июля может стать неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что 45-летний чех может покинуть клуб, но по последним данным, стороны ведут переговоры о продлении. Ожидается, что контракт не будет подписан из-за драфта расширения, который спровоцирован появлением нового клуба в лиге — «Вегас Голден Найтс». Драфт расширения пройдет с 17 по 21 июня, и «Флорида» не заинтересована в подписании контракта с Ягром до этих дат, чтобы не попасть в ситуацию, когда клубу придется защищать чеха.

На драфте расширения каждый клуб должен защитить семь форвардов, трех защитников и одного вратаря (или восемь полевых игроков) и одного вратаря. «Вегас» должен будет выбрать по одному хоккеисту из каждой команды лиги, чтобы сформировать состав из, как минимум, 14 нападающих, 9 защитников и трех вратарей.

Ягр в ходе минувшего регулярного чемпионата вышел на второе место в истории НХЛ по результативности — 1914 очков, выше только Уэйн Гретцки (2857 баллов). Также он стал четвертым в истории лиги игроком, который провел 1700 матчей. После завершения «регулярки» в активе чеха 1711 игр, и ему может хватить еще одного сезона, чтобы стать рекордсменом лиги (у Горди Хоу — 1767 матчей).