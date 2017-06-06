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6 июня 2017, 9:25 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Контракт Ягра с «Флоридой» вряд ли будет подписан до драфта расширения НХЛ

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт. Новый контракт легендарного чешского ветерана Яромира Ягра с «Флоридой» вряд ли будет подписан до драфта расширения НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Новый контракт легендарного чешского ветерана <span class=error>Яромира</span> <span class=error>Ягра</span> с Флоридой вряд ли будет подписан до <span class=error>драфта</span> расширения <span class=error>НХЛ</span> сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
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Ягр 1 июля может стать неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что 45-летний чех может покинуть клуб, но по последним данным, стороны ведут переговоры о продлении. Ожидается, что контракт не будет подписан из-за драфта расширения, который спровоцирован появлением нового клуба в лиге — «Вегас Голден Найтс». Драфт расширения пройдет с 17 по 21 июня, и «Флорида» не заинтересована в подписании контракта с Ягром до этих дат, чтобы не попасть в ситуацию, когда клубу придется защищать чеха.

На драфте расширения каждый клуб должен защитить семь форвардов, трех защитников и одного вратаря (или восемь полевых игроков) и одного вратаря. «Вегас» должен будет выбрать по одному хоккеисту из каждой команды лиги, чтобы сформировать состав из, как минимум, 14 нападающих, 9 защитников и трех вратарей.

Ягр в ходе минувшего регулярного чемпионата вышел на второе место в истории НХЛ по результативности — 1914 очков, выше только Уэйн Гретцки (2857 баллов). Также он стал четвертым в истории лиги игроком, который провел 1700 матчей. После завершения «регулярки» в активе чеха 1711 игр, и ему может хватить еще одного сезона, чтобы стать рекордсменом лиги (у Горди Хоу — 1767 матчей).

Флорида Пантерз
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