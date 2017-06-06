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6 июня 2017, 9:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Источник: Ковальчук входит в сферу интересов «Коламбуса»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

К нападающему СКА Илье Ковальчуку проявляет интерес «Коламбус Блю Джекетс», — об этом сообщил в своём «Твиттере» журналист издания New York Post Ларри Брукс.

К нападающему <span class=error>СКА</span> Илье Ковальчуку проявляет интерес <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> — об этом сообщил в своём <span class=error>Твиттере</span> журналист издания New <span class=error>York</span> <span class=error>Post</span> <span class=error>Ларри</span> <span class=error>Брукс</span>. Увеличить
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«Интересно, насколько сильно изменился Джон Торторелла? Неужели достаточно для того, чтобы “мундиры” проявляли интерес к Ковальчуку?», — задался вопросом Брукс.

По информации Hockeybuzz, Ковальчук хочет получить в НХЛ контракт сроком на 2−3 года и суммой около $ 6 — 7 млн. за сезон.

Права на Илью принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз», с которым Ковальчук в 2010 году подписал 15-летний контракт, но через три года покинул НХЛ, перейдя в СКА. Оказаться в «Блю Джекетс» Ковальчук может только посредством обмена, заключив новый контракт с «Дэвилз».

Коламбус Блю Джэкетс
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