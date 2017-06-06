Источник: Ковальчук входит в сферу интересов «Коламбуса»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
К нападающему СКА Илье Ковальчуку проявляет интерес «Коламбус Блю Джекетс», — об этом сообщил в своём «Твиттере» журналист издания New York Post Ларри Брукс.
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«Интересно, насколько сильно изменился Джон Торторелла? Неужели достаточно для того, чтобы “мундиры” проявляли интерес к Ковальчуку?», — задался вопросом Брукс.
По информации Hockeybuzz, Ковальчук хочет получить в НХЛ контракт сроком на 2−3 года и суммой около $ 6 — 7 млн. за сезон.
Права на Илью принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз», с которым Ковальчук в 2010 году подписал 15-летний контракт, но через три года покинул НХЛ, перейдя в СКА. Оказаться в «Блю Джекетс» Ковальчук может только посредством обмена, заключив новый контракт с «Дэвилз».
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