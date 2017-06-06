Источник: Ковальчук входит в сферу интересов «Коламбуса»

«Интересно, насколько сильно изменился Джон Торторелла? Неужели достаточно для того, чтобы “мундиры” проявляли интерес к Ковальчуку?», — задался вопросом Брукс.



По информации Hockeybuzz, Ковальчук хочет получить в НХЛ контракт сроком на 2−3 года и суммой около $ 6 — 7 млн. за сезон.



Права на Илью принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз», с которым Ковальчук в 2010 году подписал 15-летний контракт, но через три года покинул НХЛ, перейдя в СКА. Оказаться в «Блю Джекетс» Ковальчук может только посредством обмена, заключив новый контракт с «Дэвилз».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">How much has Tortorella changed? Enough so that Jackets have inquired about Kovalchuk's interest in coming to Columbus, Post has learned.</p>— Larry Brooks (@NYP_Brooksie) <a href="https://twitter.com/NYP_Brooksie/status/871752353426419714">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>