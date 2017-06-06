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6 июня 2017, 7:52 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нэшвилл» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом»

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. «Нэшвилл» на своей площадке обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1 в четвертом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 6 июня. /ТАСС/. </em>Нэшвилл на своей площадке обыграл Питтсбург со счетом 4:1 в четвертом матче финала <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе «Питтсбурга» шайбу забросил Сидни Кросби (16-я минута). У «Нэшвилла» отличились Калле Ярнкрок (15), Фредерик Годро (24), Виктор Арвидссон (34) и Филип Форсберг (57).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 16 минут 53 секунды, не сумев отметиться результативными действиями. В его активе два броска, два силовых приема и один заблокированный бросок соперников, россиянин заработал показатель полезности «-2». Малкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, на счету российского хоккеиста 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на пятницу на домашней арене «Питтсбурга».

Кросби не мог отличиться заброшенной шайбой в 12-и матчах финальных серий Кубка Стэнли подряд. Предыдущий свой гол в решающей серии Кросби забил 4 июня 2009 года в четвертом матче против «Детройта» (4:2 в матче, 4−3 — в серии). Кроме того, Кросби набрал 161-е результативное очко (57 шайб + 104 передачи) в матчах плей-офф и вышел на 20-е место в списке самых результативных игроков в плей-офф в истории НХЛ.

25-летний форвард «Нэшвилла» Фредерик Годро забросил третью шайбу в текущем плей-офф, в третий раз отличившись в серии против «Питтсбурга». Годро стал вторым хоккеистом в истории, забросившим свои первые три шайбы в карьере сразу в финале Кубка Стэнли. Ранее подобное достижение покорилось нападающему Джону Хармсу из «Чикаго» 73 года назад, в плей- офф 1944 года Хармс также забросил первые три шайбы в карьере в финальной серии против «Монреаля», что не спасло «Чикаго» от итогового поражения со счетом 0−4.

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