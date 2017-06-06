«Нэшвилл» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом»

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В составе «Питтсбурга» шайбу забросил Сидни Кросби (16-я минута). У «Нэшвилла» отличились Калле Ярнкрок (15), Фредерик Годро (24), Виктор Арвидссон (34) и Филип Форсберг (57).

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 6.06.2017, 3:00 4:1 Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 16 минут 53 секунды, не сумев отметиться результативными действиями. В его активе два броска, два силовых приема и один заблокированный бросок соперников, россиянин заработал показатель полезности «-2». Малкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, на счету российского хоккеиста 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на пятницу на домашней арене «Питтсбурга».

Кросби не мог отличиться заброшенной шайбой в 12-и матчах финальных серий Кубка Стэнли подряд. Предыдущий свой гол в решающей серии Кросби забил 4 июня 2009 года в четвертом матче против «Детройта» (4:2 в матче, 4−3 — в серии). Кроме того, Кросби набрал 161-е результативное очко (57 шайб + 104 передачи) в матчах плей-офф и вышел на 20-е место в списке самых результативных игроков в плей-офф в истории НХЛ.