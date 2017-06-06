«Эдмонтон» образца сезона-1984/85 признан лучшей командой НХЛ по версии болельщиков

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В регулярном чемпионате сезона-1984/85 «Эдмонтон» во главе с капитаном и лидером Уэйном Гретцки, которому тогда было 23−24 года, одержал 49 побед в 80 матчах и потерпел 20 поражений, еще 11 матчей завершились вничью. В плей-офф «Эдмонтон» выиграл 15 матчей при трех поражениях, поочередно обыграв «Лос-Анджелес» (3−0), «Виннипег» (4−0), «Чикаго» (4−2) и «Филадельфию» (4−1). «Эдмонтон» во второй раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли.

В середине 80-х в «Эдмонтоне» ярко себя проявляли хоккеисты, ставшие признанными звездами мирового хоккея: Гретцки, Яри Курри, Марк Мессье, Майк Крушельницки, Гленн Андерсон, Пол Коффи, Грант Фюр и др. К примеру, в течение сезона-1984/85 хоккеисты «Эдмонтона» установили несколько рекордов и уникальных достижений.

В плей-офф Гретцки набрал 47 очков (17+30) в 18 матчах, установив рекорд лиги по количеству очков в одном розыгрыше. Данный рекорд не побит до сих пор, как и достижение финна Курри, забросившего в том розыгрыше Кубка Стэнли 19 шайб за 18 игр. Главным тренером «Эдмонтона» тогда был канадец Глен Сатер, четырежды приводивший клуб к званию обладателя Кубка Стэнли в качестве тренера (1984, 1985, 1987, 1988) и один раз — в качестве генерального менеджера (1990). Далее в списке 10 лучших команд в истории НХЛ расположились: «Питтсбург» (1991/92), «Монреаль» (1976/77), «Эдмонтон» (1987/88), «Эдмонтон» (1986/87), «Детройт» (1997/98), «Нью-Йорк Айлендерс» (1982/83), «Монреаль» (1977/78), «Эдмонтон» (1983/84) и «Детройт» (2001/02).

Отечественные хоккеисты входили в состав только двух представителей из данного списка команд. В составе «Детройта» образца сезона-1997/98 (6-е место рейтинга) выступали россияне Вячеслав Фетисов (58 матчей в регулярном чемпионате), Дмитрий Миронов (11), Ян Голубовский (12), Вячеслав Козлов (80), Сергей Федоров (21) и Игорь Ларионов (69). Кроме того, на том Кубке Стэнли выгравировано имя защитника Владимира Константинова, который в июне 1997 года вместе с Фетисовым и массажистом команды Сергеем Мнацакановым попал в серьезную аварию, в результате которой Владимир оказался прикованным к инвалидному креслу, а карьера хоккеиста была завершена.

В составе «Детройта» сезона-2001/02 (10-е место рейтинга) выступали россияне Федоров (81 игра), Ларионов (70), Павел Дацюк (70), а также Юрий Буцаев, сыгравший три матча, и казахстанец Максим Кузнецов, в активе которого 39 игр в том регулярном чемпионате.