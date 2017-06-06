«Эдмонтон» образца сезона-1984/85 признан лучшей командой НХЛ по версии болельщиков
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/.
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвала 10 лучших команд в истории лиги по версии болельщиков, лучшей командой был признан клуб «Эдмонтон Ойлерз» образца сезона-1984/85. Болельщики выбрали топ-10 команд в истории из списка 96 обладателей Кубка Стэнли с 1918 по 2016 гг. Голосование проходило с 12 апреля.
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В регулярном чемпионате сезона-1984/85 «Эдмонтон» во главе с капитаном и лидером Уэйном Гретцки, которому тогда было 23−24 года, одержал 49 побед в 80 матчах и потерпел 20 поражений, еще 11 матчей завершились вничью. В
В середине 80-х в «Эдмонтоне» ярко себя проявляли хоккеисты, ставшие признанными звездами мирового хоккея: Гретцки, Яри Курри, Марк Мессье, Майк Крушельницки, Гленн Андерсон, Пол Коффи, Грант Фюр и др. К примеру, в течение сезона-1984/85 хоккеисты «Эдмонтона» установили несколько рекордов и уникальных достижений.
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Отечественные хоккеисты входили в состав только двух представителей из данного списка команд. В составе «Детройта» образца сезона-1997/98 (6-е место рейтинга) выступали россияне Вячеслав Фетисов (58 матчей в регулярном чемпионате), Дмитрий Миронов (11), Ян Голубовский (12), Вячеслав Козлов (80), Сергей Федоров (21) и Игорь Ларионов (69). Кроме того, на том Кубке Стэнли выгравировано имя защитника Владимира Константинова, который в июне 1997 года вместе с Фетисовым и массажистом команды Сергеем Мнацакановым попал в серьезную аварию, в результате которой Владимир оказался прикованным к инвалидному креслу, а карьера хоккеиста была завершена.
В составе «Детройта» сезона-2001/02 (10-е место рейтинга) выступали россияне Федоров (81 игра), Ларионов (70), Павел Дацюк (70), а также Юрий Буцаев, сыгравший три матча, и казахстанец Максим Кузнецов, в активе которого 39 игр в том регулярном чемпионате.
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