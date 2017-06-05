Суд США отклонил иск к НХЛ о смерти тафгая Дерека Бугарда

Иск был подан родственниками хоккеиста. Об этом сообщает журналист New York Times Рик Вестхед.



В решении суда отмечается, что члены семьи, подавшие иск, не получили статуса официальных представителей Бугарда, который помог бы потребовать возмещения за страдания и боль при жизни, траты на медицинскую помощь и потерянный доход. НХЛ на этом основании оспорила иск, и требование подобных компенсаций было признано ничтожным.



После сезона-2010/11, который Бугард провёл за «Нью-Йорк Рейнджерс», он был найден мёртвым в своей квартире. Смерть наступила в результате смешения алкоголя и сильного болеутоляющего.