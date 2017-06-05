Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29987127/
5 июня 2017, 22:59 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Суд США отклонил иск к НХЛ о смерти тафгая Дерека Бугарда

Федеральный суд США отказал в удовлетворении иска к НХЛ о причинении вреда, повлекшего за собой смерть тафгая Дерека Бугарда.

Федеральный суд США отказал в удовлетворении иска к <span class=error>НХЛ</span> о причинении вреда повлекшего за собой смерть <span class=error>тафгая</span> <span class=error>Дерека</span> <span class=error>Бугарда</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Иск был подан родственниками хоккеиста. Об этом сообщает журналист New York Times Рик Вестхед.

В решении суда отмечается, что члены семьи, подавшие иск, не получили статуса официальных представителей Бугарда, который помог бы потребовать возмещения за страдания и боль при жизни, траты на медицинскую помощь и потерянный доход. НХЛ на этом основании оспорила иск, и требование подобных компенсаций было признано ничтожным.

После сезона-2010/11, который Бугард провёл за «Нью-Йорк Рейнджерс», он был найден мёртвым в своей квартире. Смерть наступила в результате смешения алкоголя и сильного болеутоляющего.

Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото