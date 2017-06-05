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5 июня 2017, 20:57 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Ковальчук хочет получать в НХЛ 7 миллионов долларов за сезон

Нападающий Илья Ковальчук надеется подписать контракт на два-три года с клубом НХЛ, сообщает Hockeybuzz со ссылкой на известного инсайдера Боба Маккензи.

Нападающий Илья Ковальчук надеется подписать контракт на <nobr>два-три</nobr> года с клубом <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Россиянин надеется получать зарплату в 6−7 миллионов долларов за сезон.

Напомним, права на 34-летнего Ковальчука, который 11 июля 2013 года по собственному желанию завершил карьеру в НХЛ, принадлежат «Нью-Джерси». 3 сентября 2010 года он подписал 15-летний контракт на 100 миллионов долларов с «Дэвилз». 15 июля 2013 года Ковальчук подписал четырехлетний контракт со СКА и выиграл с командой два Кубка Гагарина.

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