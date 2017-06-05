Источник: «Калгари» хочет выменять Овечкина, клуб сделал запрос в «Вашингтон»

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Об этом сообщает RumorBreak в «Твиттере».

Столичная команда хочет получить за своего капитана защитника Оливера Шилингтона, форварда Сэма Беннетта и несколько драфт-пиков первого раунда. Также сообщается, что канадская команда не собирается обменивать 20-летнего нападающего Мэттью Ткачака.

Ранее появились сведения, что команда из Вашингтона не намерена обменивать своего капитана. Позднее генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что клуб не будет пытаться выменять Овечкина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash">#BREAKING</a> - CGY has contacted WSH regarding Ovechkin. WSH wants Kylington+Bennett+multiple first round picks. Tkachuk is 'untouchable'.</p>— RumorBreak (@RumorBreak) <a href="https://twitter.com/RumorBreak/status/871552983812759553">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>