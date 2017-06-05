Источник: «Калгари» хочет выменять Овечкина, клуб сделал запрос в «Вашингтон»
«Калгари Флэймз» сделал запрос в «Вашингтон Кэпиталз» об обмене Александра Овечкина.
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Об этом сообщает RumorBreak в «Твиттере».
Столичная команда хочет получить за своего капитана защитника Оливера Шилингтона, форварда Сэма Беннетта и несколько
Ранее появились сведения, что команда из Вашингтона не намерена обменивать своего капитана. Позднее генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что клуб не будет пытаться выменять Овечкина.
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