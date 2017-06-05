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5 июня 2017, 10:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Источник: «Калгари» хочет выменять Овечкина, клуб сделал запрос в «Вашингтон»

«Калгари Флэймз» сделал запрос в «Вашингтон Кэпиталз» об обмене Александра Овечкина.

Калгари Флэймз сделал запрос в Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> об обмене Александра <span class=error>Овечкина</span>. Увеличить
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Об этом сообщает RumorBreak в «Твиттере».

Столичная команда хочет получить за своего капитана защитника Оливера Шилингтона, форварда Сэма Беннетта и несколько драфт-пиков первого раунда. Также сообщается, что канадская команда не собирается обменивать 20-летнего нападающего Мэттью Ткачака.

Ранее появились сведения, что команда из Вашингтона не намерена обменивать своего капитана. Позднее генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что клуб не будет пытаться выменять Овечкина.

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