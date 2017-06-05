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5 июня 2017, 9:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нэшвилл» вошёл в историю по результативности защитников в одном плей-офф

Сразу четыре защитника «Нэшвилл Предаторз» имеют на своем счету не менее 10 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Это Роман Йози — 14 (6+8), Райан Эллис — 12 (5+7), Пи Кей Суббэн — 11 (2+9) и Маттиас Экхольм — 10 (1+9).

Ранее подобное случалось в плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» (в 1984 году) и «Лос-Анджелес Кингз» (1993). Таким образом, «Нэшвилл» — только третья команда за всю историю лиги со столь результативными защитниками в одном плей-офф.

В финальной серии текущего розыгрыша «Нэшвилл» проигрывает действующему чемпиону «Питтсбург Пингвинз» со счётом 1−2.

Нэшвилл Предаторз
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