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4 июня 2017, 22:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ может отменить видеоповторы на предмет офсайда

В НХЛ состоится собрание комитета по проведению соревнований, на котором будут рассмотрены возможные изменения в правилах.

В <span class=error>НХЛ</span> состоится собрание комитета по проведению соревнований на котором будут рассмотрены возможные изменения в правилах. Увеличить
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В том числе обсудят видеопросмотры на предмет офсайда и удары соперников высоко поднятыми клюшками.

«Собрание комитета состоится в воскресенье вечером. Горячая тема — это, безусловно, видеоповторы на предмет офсайда. Могут обсуждаться как их полная отмена, так и изменения в правилах их запроса.

Ещё одна тема для обсуждения — слэшинг. НХЛ отслеживала удары клюшками на протяжении всего плей-офф. За один матч это происходит 80 раз. Конечно, в НХЛ не хотят в следующем сезоне парада на скамейку штрафников, но они ужесточат правила, касающиеся ударов по рукам, — сообщил журналист Sports Net Ник Кипреос.
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