НХЛ может отменить видеоповторы на предмет офсайда

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В том числе обсудят видеопросмотры на предмет офсайда и удары соперников высоко поднятыми клюшками.

«Собрание комитета состоится в воскресенье вечером. Горячая тема — это, безусловно, видеоповторы на предмет офсайда. Могут обсуждаться как их полная отмена, так и изменения в правилах их запроса.