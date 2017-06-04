НХЛ может отменить видеоповторы на предмет офсайда
В НХЛ состоится собрание комитета по проведению соревнований, на котором будут рассмотрены возможные изменения в правилах.
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В том числе обсудят видеопросмотры на предмет офсайда и удары соперников высоко поднятыми клюшками.
«Собрание комитета состоится в воскресенье вечером. Горячая тема — это, безусловно, видеоповторы на предмет офсайда. Могут обсуждаться как их полная отмена, так и изменения в правилах их запроса.
Ещё одна тема для обсуждения — слэшинг. НХЛ отслеживала удары клюшками на протяжении всего
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