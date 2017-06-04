Мюррей, Малкин или Ринне? 5 претендентов на «Конн Смайт Трофи»
Кто из финалистов Кубка Стэнли достоин одного из самых престижных индивидуальных трофеев — «Конн Смайт Трофи»?
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Питтсбург» уступил первый матч на чужой площадке, но
Пекка Ринне («Нэшвилл»)
Голкипер «Предаторз» наряду с Евгением Малкиным считался одним из двух главных претендентов на «Конна Смайта», но не самая хорошая статистика в двух первых матчах финала несколько подпортила общее впечатление. Финн начал
«У Пекки есть всё что нужно: он очень талантлив, опытен, мастеровит, атлетичен. Думаю, он найдет свою игру. Ему совсем немногое нужно в ней изменить. Исход матчей решали незначительные ошибки, которые очень легко исправить», — так охарактеризовал игру финна эксперт официального сайта НХЛ Илья Брызгалов. «Для меня этот финал — шанс, которого я ждал всю жизнь», — признался голкипер «Нэшвилла».
Против Ринне может сработать тот факт, что находить ключи к его воротам «пингвины» довольно неплохо научились — особенно здорово это удалось сделать следующему кандидату.
Джейк Гюнцель («Питтсбург»)
Сенсационный новобранец «Пингвинз» забил в трёх матчах финала 4 шайбы и является лучшим снайпером
Гюнцель уже вышел на четвёртое место в истории Кубка Стэнли по очкам среди новобранцев и стал вторым новичком после Дино Сисарелли, которому удалось забить в трёх первых матчах финала. «Очень умён, обладает хорошим хоккейным чутьём, умеет читать игру. А главное — всё время находится у ворот», — так похвалил Гюнцеля Сидни Кросби.
Евгений Малкин («Питтсбург»)
Малкин — лучший бомбардир
Против Малкина может сыграть очень неудачный третий матч серии, когда 71-й номер не отметился ни единым броском даже мимо створа, а после игры напрасно сорвал эмоции на провоцировавшем его болельщике «Предаторз». Официальной реакции лиги на это поведение Евгения не последовало, но вряд ли данный момент остался незамеченным хоккейными чиновниками. Поскольку обладателя «Конна Смайта» определяет не голосование журналистов, а руководство НХЛ, не исключено, что это проявление несдержанности в адрес зрителя заставит лигу отказаться от кандидатуры Малкина. Тем более, что есть всем известная и полностью безупречная альтернатива.
Сидни Кросби («Питтсбург»)
Кросби набрал 23 очка в 21 матче
Против Сида явно играет другая статистика, которая утверждает, что два года подряд один и тот же хоккеист выигрывал «Конн Смайт Трофи» крайне редко. В истории НХЛ таких случаев было два: в сезоне-1974/75 этот приз получал вратарь «Филадельфии» Берни Пэрент, а в сезоне-1991/92 — босс Кросби великий Марио.
Мэтт Мюррей («Питтсбург»)
Если бы «Конна Смайта» можно было вручить вратарской бригаде, тогда сомнений бы не было никаких — трофей точно достался бы Мюррею и
Примечательно, что в мировом хоккее уже есть прецедент, когда титул MVP получили сразу два игрока — ими тоже были вратари. В 2009 году в финской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter