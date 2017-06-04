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4 июня 2017, 14:48 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Ринне хорош, Малкин ужасен». СМИ — о победе «Нэшвилла»

Североамериканская пресса признает закономерность победы «Предаторз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли, а также отмечает поддержку болельщиков «Нэшвилла».

Североамериканская пресса признает закономерность победы Предаторз. Увеличить
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THE HOCKEY NEWS: «К “НЭШВИЛЛУ” ВЕРНУЛСЯ ИХ ВРАТАРЬ».

В третий раз в этом финале именно «Нэшвилл» был лучшей командой на льду. И, наконец, после победы «Предаторз» со счетом 5:1 финал Кубка Стэнли стал интереснее.

«Нэшвилл» смог совершить, казалось, невероятное. Команда смогла переломить ход матча и одержать свою первую в истории победу в финале Кубка Стэнли. И если вы хотите выделить главный переломный момент, то стоит говорить об отметке 8:12 во втором периоде. Потому что именно в этот момент к ним вернулся их вратарь.

Сначала предыстория. Все началось в первом периоде, когда Джейк Гюнцель вывел «Пингвинов» вперед. Казалось, для «Нэшвилла» все повторяется по новой. Агония Ринне и его команды продолжается. Но в начале второго периода «Хищники» уже повели в счете. И тут на сцену вышел Ринне. Фил Кессел нанес бросок по воротам финна, тот отбил шайбу, но первым на отскок успел Крис Куниц. Однако Ринне был готов к такому развитию событий и смог переиграть нападающего. Это вызвало эмоциональную реакцию Суббана, который не выбирал выражений, поздравляя голкипера со спасением.

YAHOO: «ОН СКАЗАЛ, ЧТО У МЕНЯ ПЛОХО ПАХНЕТ ИЗО РТА».

Ни Ринне, ни Суббан не говорят о том, какими словами они обменялись.

Но явно не теми, которыми обменялись Пи. Кей. и Сидни Кросби.

После окончания третьего матча Сидни, конечно, был расстроен. У защитника «Нэшвилла» наблюдался совершенно другой спектр эмоций. Именно это привело к небольшому конфликту.

«Обычно, когда игроки говорят что-то друг другу во время или после матча, речь идет о качестве игры или о чем-то личном. Он сказал, что у меня плохо пахнет изо рта, и я действительно не могу понять этих претензий, ведь я использовал ополаскиватель для рта. Думаю, пахло от меня отлично. В конце концов, мы выиграли этот матч», — сказал Суббан.

Ладно, пойдем дальше.

Хотя волнует только один момент. Почему этим вопросом стал заниматься Кросби, когда всем известно, что в вопросах свежести дыхания главным экспертом «Питтсбурга» является Фил Кессел.

SPORTSNET: «ОБ ЭТОЙ ИГРЕ БУДУТ ГОВОРИТЬ ПОКОЛЕНИЯ».

Об этой игре будут говорить поколения. Может, даже дольше. Дети шли со своими родителями в толпе незнакомцев, собирающихся вокруг «Бриджстоун Арена». Людское море, окрашенное в желтые цвета. Они увидели главную игру в своей жизни.

И не просто увидели, а поддерживали свою команду на протяжении каждой секунды. Во время разминки, перерывов, пауз на рекламу, во время вылета очередного сома на лед и во время каждого гола.

Эта игра стала наградой преданным фанатом за долгие веры в своих «Хищников». Именно такие игры превращают обычных любителей хоккея в настоящих болельщиков.

Черт возьми. Нэшвилл заслужил признание.

SBNATION: «МАЛКИН ПРОВЕЛ УЖАСНУЮ ИГРУ».

Суббан обязан был выйти на первый план в третьем матче серии. Защитник гарантировал победу «Предаторз» перед игрой, а без него добиться этого было бы нереально.

И Пи. Кей. не подвел. Их дуэт с Маттиасом Экхольмом противостоял лучшей тройке нападения «Питтсбурга»: Кессел — Малкин — Куниц. Но «Хищники» выиграли эту дуэль, а Суббан смог сдержать свое слово.

В равных составах Малкин провел на льду около 11 минут. И 8 из этих минут ему противостояла пара Суббан — Экхольм. Когда бы россиянин — лучший бомбардир нынешнего розыгрыша плей-офф — не выходил бы на лед, его там уже ждали.

В итоге, когда Евгений Малкин был на льду, его команда проиграла по броскам по воротам 4:15 и по броскам в створ — 4:10.

В конце концов, Малкин провел ужасную игру. Он не нанес ни одного броска по воротам, выиграл только 2 из 9 вбрасываний и показал низкие показатели по продвинутой статистике.

И это человек, который отличался в двух первых матчах серии. Что лишний раз показывает, как отличалась эта встреча от предыдущих, и как поддержка фанатов придала «Нэшвиллу» сил.

PITTSBURGH POST-GAZETTE: «МЮРРЕЯ ЭТО ПОРАЖЕНИЕ НЕ СЛОМИТ».

Еще одна такая игра, и о Марке-Андре Флери начнут говорить гораздо активнее. Но не сейчас. Во всяком случае, в адекватных разговорах. Мэтт Мюррей провел один классный матч, один — нормальный и один — неудачный. К сожалению, неудачный выдался на третий матч серии с «Нэшвиллом» поражение со счетом 1:5 и три пропущенных гола за четыре броска.

Но не стоит винить именно Мэтта в поражении. Даже если болельщики «Нэшвилла» распевали кричалку: «Это все твоя вина!», — в адрес 23-летнего голкипера. «Пингвины» позволили создать перед своими воротами слишком много моментов, слишком часто игроки «Хищников» оставались без прикрытия, слишком часто вратарь оказывался брошенным на произвол судьбы.

Игра в большинстве «Пингвинз» выглядела ужасно. Ни Малкин, ни Кросби не нанесли ни одного броска по воротам. Кессел мучился, и это мягко говоря. Самый яркий момент в его исполнении — удар Мэтта Ирвина, который, кажется, сам любит бить людей со спины.

Если же возвращаться к Мюррею, то вы знаете, что его это не сломит. Это стало видно по тому, как спокойно он отвечал на вопросы после окончания матча. Возможно, кто-нибудь хотел бы увидеть более эмоциональную реакцию вратаря на свою неудачу. Но в этом плане Мэтт не такой.

ESPN: «ДЛЯ “НЭШВИЛЛА” ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕАЛЬНО».

Эксперт ESPN Барри Мелроуз подвел итоги третьего матча финальной серии Кубка Стэнли между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» (5:1).

«Давайте честно признаем, «Питтсбург» играл неважно. Недостаточно страсти, недостаточно желания… Это был нетипичный матч для «Пингвинов». Но «Нэшвилл» полностью заслужил победу и сократил отставание в серии.

Если бы «Хищникам» чуть больше повезло, то они могли бы одержать первую победу еще в Питтсбурге. Теперь проделана половина работы. Выигран первый матч, счет в серии стал 1−2. Осталась еще одна победа до того, чтобы выровнять положение.

Отдельно стоит отметить вратаря. Ринне сыграл очень хорошо. Это было важно не только для него, но и для всей команды. Наконец, мы увидели, что по-настоящему может сделать Пекка.

У «Питтсбурга» огромные проблемы в большинстве. В этом матче они не смогли реализовать розыгрыш лишнего. За два матча у них 0 из 11. Это необходимо срочно исправлять, если команда собирается победить. Для «Нэшвилла» же все сложилось практически идеально. Эта игра — именно то, что было нужно. Именно то, что хотят видеть тренеры. Именно то, как должна играть эта команда.

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