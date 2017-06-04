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4 июня 2017, 14:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Более 50 тыс. человек смотрели матч на больших экранах на улицах Нэшвилла

Более 50 тыс. человек смотрели третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» на улице, где были смонтированы большие экраны. Эти данные приводит полиция города Нэшвилл.

В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» ведёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2−1. Четвёртый матч серии пройдёт 6 июня, начало в 03:00 мск.

Задержано за неподобающее поведение в итоге было всего 11 человек. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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