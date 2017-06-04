Более 50 тыс. человек смотрели матч на больших экранах на улицах Нэшвилла
Более 50 тыс. человек смотрели третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» на улице, где были смонтированы большие экраны. Эти данные приводит полиция города Нэшвилл.
В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» ведёт в финальной серии
Задержано за неподобающее поведение в итоге было всего 11 человек. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter