Сергей Бобровский: Нечестно лишать игроков НХЛ Олимпиады
Вратарь «Коламбуса» и сборной России рассказал, почему не принял участие в чемпионате мира, поделился впечатлениями о выступлении национальной команды и подвел итоги сезона в НХЛ.
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ВАСИЛЕВСКИЙ ВСЕЛЯЕТ УВЕРЕННОСТЬ. НО БУДЕТ ИГРАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ.
— В этом году вы не приняли участие в чемпионате мира. Устали и решили чуть побольше отдохнуть?
— Нет, такое решение принял тренерский штаб сборной. Ничего страшного в этом не вижу. Я в хороших отношениях со всеми тренерами. Все было сделано очень грамотно и профессионально,
— Какое у вас осталось впечатление от выступления сборной России?
— Я смотрел все игры
— Как вам выступление более молодого коллеги Андрея Василевского в качестве первого номера сборной?
— Считаю, что он сыграл здорово. Очень надежно, спокойно, вселял уверенность в ребят. Он — молодой парень, но у него большое будущее. Неспроста Андрей уже сейчас — первый номер «Тампы». Но он будет играть еще лучше.
— Как восприняли новость о том, что игроки НХЛ не примут участие в Олимпиаде?
— Олимпиада — самый престижный хоккейный турнир на планете. Очень печально было слышать эту новость. Шансов сыграть там не так много — 3−4 максимум за всю жизнь. Терять возможность выступить на таком турнире — очень обидно. Понимаю, что у этого решения есть
— Решение по неучастию новокузнецкого «Металлурга» уже объявлено. Вам, как воспитаннику его школы, верится, что клубу удастся вернуться в КХЛ?
— Надеюсь и верю, что все сложится хорошо. Генеральный директор Сергей Зиновьев — молодец. Я уверен, что он будет бороться за команду. Он — воспитанник новокузнецкой школы и отдал клубу немало. В прошлом он был отличным игроком, большим мастером. Я уверен, что он не бросит команду в трудную минуту и сделает все возможное, чтобы вернуть «Металлург» в КХЛ.
— В последнее время вратари из Новокузнецка играют неплохо. Илья Сорокин выступает в сборной, безоговорочный первый номер в ЦСКА. Андрей Кареев, возможно, будет первым номером в «Салавате Юлаеве». Следите ли за развитием карьеры
— Да, слежу за их успехами. Это здорово, что наша школы выпускает игроков для КХЛ и сборной. Опять же встает вопрос о том, почему команда не играет в ведущей лиге. Сколько надо воспитать игроков для национальной команды, что еще нужно сделать, чтобы клубу разрешили быть в КХЛ? Ребятам же желаю успехов, удачи, здоровья и развивать свой талант.
ЕСЛИ ВЫИГРАЮ «ВЕЗИНУ» — ЭТО БУДЕТ ЗАСЛУГА ВСЕЙ КОМАНДЫ.
— Действительно ли сезон был напряженным и тяжелым?
— Да, таким он и вышел. Но если сравнивать его с предыдущим, когда у меня было много травм, то в психологическом и физическом плане я его перенес гораздо легче. Хотя в этом сезоне я сыграл 68 игр, а в предыдущем — всего 37.
— У полевых игроков — чем больше матчей, тем тяжелее физически. А как после такого количества игр ощущает себя вратарь?
Я рад, что этот сезон провел здоровым, нравилось, как играла команда, с которой мы были единым целым.
— Какие воспоминания стали самыми яркими в прошедшем сезоне?
— Много чего позитивного случилось. И победная серия «Коламбуса», и прекрасная атмосфера в нашей сборной на Кубке мира. В регулярном чемпионате все складывалось удачно. Конечно, поражение в
— Вы остаетесь претендентом на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона. Однажды вы его уже выигрывали. Насколько он важен для вас?
— Конечно, перед началом сезона цели бороться за индивидуальный приз ты, естественно, не ставишь. И то, что я претендую на подобного рода трофеи — заслуга всей команды. Я хочу сказать слова благодарности моим партнерам, которые помогали мне. Хоккей — командная игра. Сколько защитники ложились под шайбу, блокировали броски, а нападающие реализовывали моменты! Считаю, что приз лучшему голкиперу принадлежит всей команде, а не только одному вратарю.
ПОДРАЛСЯ БЫ С ХОЛТБИ? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
— «Питтсбург», обыгравший вашу команду в первом раунде, сейчас бьется за Кубок Стэнли. Действительно ли он был намного сильнее вас?
— Сложно сказать. Да, это очень мастеровитая команда, которая здорово использует свои шансы. Плотно действуют в обороне. В подробности поражения я бы вдаваться не хотел, разбирать, кто сыграл хорошо, а кто не очень. Не люблю выносить на публику свой собственный анализ. У нас есть тренерский штаб, сильный менеджмент для этого.
— Ожидали, что «Нэшвилл» выйдет в финал?
— В НХЛ играют ведущие хоккеисты. Каждый из них — гордый и целеустремленный атлет, который ценит свое мастерство. Заранее он не будет никому проигрывать, отдавать то, что, как он считает, принадлежит ему. В НХЛ никто никогда не проигрывает заранее, несмотря на любые разговоры вокруг. Говорить, ожидал ли я сам, не буду. Смотрю на хоккей со своей, внутренней стороны. Тут каждый выходит биться за победу, именно поэтому настолько интересно смотреть
— Сами следите за финалом?
— Моментами. В Новокузнецке удобное время, можно смотреть хоккей утром. В последний раз удалось посмотреть весь третий период второго матча.
— Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла говорил, что изменил свой подход в общении с игроками. Стал меньше ругаться и больше улыбаться. Заметили ли вы
— У меня от работы Джона — только позитивные впечатления. Как только он пришел, сразу почувствовалось, что в раздевалке появился лидер, который поведет за собой команду. Торторелла — человек с характером, он сразу настроил всех на нужный лад, поставил дисциплину. Все ребята с его приходом настроены на то, что легкой жизни не будет. Конечно, есть изменения. Если раньше он мог
— В матче с «Вашингтоном» случился эпизод, когда вы поехали к дерущимся игрокам, и туда же приехал вратарь соперника Холтби. Неужели одни из ведущих вратарей лиги смогли схлестнуться между собой?
— Дело не в драке. Просто в том эпизоде двое ребят из «Вашингтона» напали на одного нашего. Я посчитал, что это не честно и поехал оттолкнуть одного. Потому что двое на одного — это не совсем
— Говорят, вы стали больше работать над катанием.
У каждого спортсмена есть свое видение, куда он стремится, чего хочет достичь, и, исходя из этого, точит свое мастерство ежедневно. У меня есть свое видение игры, себя в игре, и я стараюсь взять все лучшее.
— Тренер вратарей Иэн Кларк говорил, что работал с вами, в первую очередь, над стойкой, перемещениями и психологией.
— Откровенно говоря, не помню, чтобы работал с Кларком над психологией. С ним мы работаем над техникой, оттачиваем разные элементы. Основная работа — подготовить себя к игре и затем правильно восстановиться перед следующей. Игр много, график трудный и процесс восстановления тоже отнимает много времени.
— Кстати об отдыхе. Где проводите отпуск?
— Был с супругой на Мальдивах пару недель, а сейчас в родном Новокузнецке, постепенно начинаю готовиться к сезону, провожу легкие
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