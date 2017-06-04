Против течения. Орлов, Калинин, Любимов и Галиев могут вернуться в КХЛ

Несмотря на то что Олимпиада в Южной Корее рискует пройти без игроков НХЛ, россияне продолжают уезжать за океан. Вадим Шипачёв и Андрей Миронов, Виктор Антипин и Алексей Береглазов, Ярослав Дыбленко — и это ещё не всё! Владислав Гавриков думает над предложением из «Коламбуса», Евгений Дадонов одной ногой в «Вегасе», и даже Илья Ковальчук рассматривает вариант возвращения в НХЛ. Казалось бы, в это межсезонье для российских хоккеистов есть только одно направление. Однако есть и те, кто намерен плыть через Атлантику против течения. Мы рассмотрели ситуации всех россиян, у которых закончились контракты в НХЛ, и оценили вероятность возвращения в Россию.

Роман Любимов

Оставив форварда «Филадельфии» вне заявки на чемпионат мира, ему словно давали понять: для того, чтобы быть железным игроком национальной команды, нужно вернуться из-за океана. Тренеры сборной открыто говорили о том, что отдавали предпочтение тем игрокам, которых видели на этапах Евротура и в играх за российские клубы. Нам неизвестно, стал ли этот фактор решающим, но после сезона в НХЛ Любимов возвращается в ЦСКА. Об этом можно говорить как о свершившимся факте. Не скрывает хода переговоров с форвардом и Игорь Есмантович. Более того, президент ЦСКА говорит о сближении сторон. Из всех, кто потенциально может пересечь Атлантику, отправившись против течения, Любимов ближе всего к заключению контракта.

Вероятность возвращения: 90%

Сергей Калинин

Отнюдь не всегда за покупкой прав следует незамедлительное подписание контракта. В конце концов, ЦСКА права на Орлова и Якупова заполучил ещё в 2014 году, но ни тот, ни другой форму со звездой на груди до сих пор не надели. Да и шаг СКА, который выменял у москвичей права на Кучерова и всё того же Якупова, скорее на отдалённую перспективу. С Сергеем Калининым всё несколько иначе. Ещё до того, как петербуржцы за 80 млн рублей выкупили права у «Авангарда», Геннадий Тимченко рассказал о наличии переговоров с нападающим. Позже даже появилась информация о подписании контракта, но агент игрока Валерий Холин её опроверг. Якобы приоритетом для Калинина остаётся «Торонто», а до 1 июля никаких бумаг он подписывать не планирует. Впрочем, шансы на то, что Сергей останется в НХЛ, минимальны. Тогда как в СКА есть Олег Знарок, который всегда высоко оценивал Калинина, а также пара-тройка освободившихся вакансий в линии атаки.

Вероятность возвращения: 80%

Станислав Галиев

В минувшем сезоне Галиев не провёл ни одного матча за «Вашингтон», и это притом, что в АХЛ он демонстрировал отменную статистику. Забросив 21 шайбу за «Херши», он наряду с Владиславом Каменевым стал лучшим снайпером среди россиян, выступающих во второй по силе североамериканской лиге. Барри Тротц не видит в составе одного из наиболее ярких представителей фарм-клуба «столичных», что может подтолкнуть Галиева к возвращению в Россию. Сам Станислав недавно заявил, что не намерен оставаться в системе «Кэпиталз». В 25-летнем форварде могут быть заинтересованы ведущие клубы КХЛ, в том числе его родное «Динамо». Бело-голубые до сих пор располагают правами на форварда, но в непростой финансовой ситуации могут постараться заработать на их продаже.

Вероятность возвращения: 60%

Дмитрий Орлов

До конца не верится, что защитник, отыгравший свой лучший сезон в сильнейшей лиге мира, на самом пике сорвётся в Россию. Дмитрий Орлов за минувший год сыграл на двух чемпионатах мира, выходил в первой паре на Кубке мира и вошёл в число ведущих защитников «Вашингтона». Если в начале сезона вероятность, что «Вегас» заберёт Дмитрия с драфта расширения, оценивалась достаточно высоко, то теперь говорят о намерении «столичных» сохранить россиянина. Сам Орлов о своём будущем молчит, а вот «Вашингтон» и ЦСКА открыто заявляют о заинтересованности в защитнике. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан намерен предложить ему долгосрочный контракт, а со стороны «армейцев» необходимость приглашения Орлов озвучивает Игорь Никитин. То, что Орлов и Никитин работали в сборной России, может сыграть такую же роль, как и возможность сыграть на Олимпиаде. Напомним, что прошлым летом перед подписанием нового контракта с «Кэпиталз» Дмитрий тренировался с ЦСКА.

Вероятность возвращения: 50%

Сергей Толчинский

По ходу прошлого сезона в кулуарах ходили разговоры о возможном возвращении Толчинского в Россию. Причём не обязательно в ЦСКА. Пусть москвичам и принадлежат права на своего воспитанника, были и другие варианты развития ситуации. Сейчас, когда у реактивного и невероятно техничного форварда закончился контракт новичка с «Каролиной», к этому вопросу могут вернуться. У самого Сергея, блиставшего на молодёжном уровне, взрослая карьера складывается не так гладко. Но и у Игоря Никитина он вряд ли получит доверие и свободу, необходимые для развития.

Вероятность возвращения: 30%

Александр Бурмистров

Ещё в начале прошлого сезона в возвращение Бурмистрова в Россию можно было поверить. Казалось, что Александр, некогда выбранный на драфте выше Тарасенко и Кузнецова, просто не соответствует уровню НХЛ. Однако переход в «Аризону» многое изменил. «Койоты» наверняка постараются сохранить Бурмистрова, прилично отыгравшего вторую половину сезона. Есть ли у него пути к отступлению? В «Ак Барс», пока там правит Зинэтула Билялетдинов, казанцу пусть заказан, а СКА, который претендовал на Бурмистрова два года назад, ещё нужно выторговать права на него.

Вероятность возвращения: 30%

Никита Нестеров

Перед дедлайном ходили разговоры о том, что Никита Нестеров вернётся в родной «Трактор». Учитывая, что почти сразу после этих слухов защитник был обменян из «Тампы-Бэй» в «Монреаль», это больше напоминает агентские спекуляции. Реально ли возвращение теперь, когда Нестеров стал свободным агентом, так и не закрепившись в основе «Канадиенс»? С Клодом Жульеном челябинец не сработался, зато другие клубы НХЛ, по словам его агента Дэн Мильштейна, в Никите заинтересованы.

Вероятность возвращения: 20%

Михаил Григоренко

Как и в случае с Тютиным, будущее Григоренко в «Колорадо» подвисло. «Эвеланш» поставили переговоры с россиянами на паузу, держа в уме драфт расширения. Не исключено, что Михаил отправится поднимать «Вегас». За пять лет в НХЛ он сменил две команды, но так и не вышел на уровень центрфорварда, выбранного в первом раунде драфта. Возможно, манера игры Григоренко больше подходит для европейского хоккея, но его родной ЦСКА уже приобрёл на его позицию Шалунова и Окулова. К тому же жена Михаила — канадка, а в их семье недавно родился второй ребёнок.

Вероятность возвращения: 20%

Никита Задоров

В начале марта Задоров признался, что готов общаться с ЦСКА на предмет контракта. Мол, он всегда открыт для разговоров. ЦСКА — родной клуб Никиты и именно «армейцам» принадлежат на него права в КХЛ. Однако последние пять сезонов москвич Задоров провёл по ту сторону Атлантики, и чувствует себя в североамериканской жизни вполне комфортно. Джо Сакик признался, что когда Никита не подвержен травмам — он тот самый защитник, что нужен «лавинам». «Колорадо» заинтересованы в Задорове и ведут переговоры о новом контракте.

Вероятность возвращения: 15%

Наиль Якупов

С большой долей вероятности можно утверждать, что в «Сент-Луисе» Якупов не останется. Высоки шансы, что на драфте расширения россиянина заберёт «Вегас». Если этого не случится, Игорь Ларионов будет искать для своего клиента другие варианты. Преимущественно — в Северной Америке. Даже то, что ЦСКА обменял права на Наиля в СКА, не повышает его шансы на возвращение. Ларионов нацелен, прежде всего, на заокеанский рынок, а мини-конфликт с Олегом Знарком годичной давности ещё не забыт.

Вероятность возвращения: 10%

Фёдор Тютин

Тютин по меркам НХЛ всегда был крепким середняком, а в «Коламбусе», когда «жакеты» были беспросветными аутсайдерами, даже играл в первой паре. 33-летний защитник уже вряд ли сможет претендовать на солидный контракт, но найти хоть какую-то работу за океаном ему вполне по силам. А вот в России интерес к нему практически отсутствует. Виной тому невзрачный сезон за «Атлант» во время локаута и неважная игра за сборную. Вот уже три года Тютин не надевал форму национальной команды.

Вероятность возвращения: 10%

Дмитрий Куликов

Минувший сезон был для Куликова далеко не лучшим за его заокеанскую карьеру. «-26» по показателю полезности способен помешать ему заключить такой же выгодный контракт, который был у него в «Баффало», но вряд ли подтолкнёт к возвращению в Россию. Сам Дмитрий заявил, что не готов возвращаться на родину ради Олимпийских игр. Вряд ли жаждет переезда в Россию и его жена-шведка. Ну, а если у условного СКА и возникнет желание завербовать Куликова, неизбежны тяжёлые переговоры с «Локомотивом». Юрий Яковлев не готов уступать конкурентам права даже на тех игроков, которые не нужны самим «железнодорожникам».

Вероятность возвращения: 5%

Евгений Кузнецов

Сразу после того, как стало известно, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, Кузнецов был готов пойти за Александром Овечкиным. Но страсти улеглись, эмоции сменились скупым расчётом, а планы челябинца поменялись. Во время чемпионата мира он признался, что не готов последовать за Овечкиным, если тот самовольно уедет на Игры, а в КХЛ вернётся только в том случае, если будет никому не нужен в сильнейшей лиге мира. Представить, что «Вашингтон» откажется от своего второго центра, крайне затруднительно. Скорее всего, свой третий контракт со «столичными» Кузнецов заключит на звёздных условиях.

Вероятность возвращения: 5%

Андрей Марков

Медленно, но верно карьера одного из лучших российских защитников в истории НХЛ идёт к завершению. Предложит ли «Монреаль» своему ветерану новый контракт, а если да, то на каких условиях? Марков пока не говорит о желании повесить коньки на гвоздь, но очевидно, что 38-летнему защитнику осталось играть пару сезонов. Можно быть уверенным в том, что проведёт он их за океаном. За 16 лет в Монреале он получил канадское гражданство, а недавно перевёз туда детей после смерти первой жены.

Вероятность возвращения: 1%

Александр Радулов

Не для того Радулов отказывался от миллионов ЦСКА, заключал однолетний контракт с «Монреалем» и игнорировал вызовы в сборную, чтобы сейчас вернуться в Россию. Александр хочет заключить многолетнее соглашение с клубом НХЛ, и лучше, если это будет «Монреаль», где он успел стать своим.

Вероятность возвращения: 1%