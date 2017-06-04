Малкин замахнулся клюшкой на фаната «Нэшвилла» после 3-го матча финала плей-офф НХЛ
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт. Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после завершения третьего матча финальной серии Кубка Стэнли замахнулся клюшкой на одного из фанатов «Нэшвилл Предаторз» в ответ на провокацию.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Третья встреча между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» прошла в субботу на льду «хищников» и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. «Предаторз» сумели сократить разрыв в серии до четырех побед до 1−2. Малкин провел на льду почти 16 минут, заработал одно удаление, совершил 1 силовой прием.
После встречи болельщики «Нэшвилла» устроили обструкцию игрокам гостей, оскорбляя и забрасывая их различными предметами, когда те покидали лед и направлялись в раздевалку. Малкин отреагировал эмоционально на такое поведение и, остановившись напротив одного из фанатов, замахнулся клюшкой, после чего проследовал в раздевалку. Видеозапись инцидента была выложена одним из пользователей сети микроблогов Twitter.
Четвертый матч серии также пройдет на льду «Нэшвилла» 5 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter