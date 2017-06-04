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4 июня 2017, 11:14 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Малкин замахнулся клюшкой на фаната «Нэшвилла» после 3-го матча финала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после завершения третьего матча финальной серии Кубка Стэнли замахнулся клюшкой на одного из фанатов «Нэшвилл Предаторз» в ответ на провокацию.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российский хоккеист Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> после завершения третьего матча финальной серии Кубка <span class=error>Стэнли</span> замахнулся клюшкой на одного из фанатов Нэшвилл Предаторз в ответ на провокацию. Увеличить
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Третья встреча между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» прошла в субботу на льду «хищников» и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. «Предаторз» сумели сократить разрыв в серии до четырех побед до 1−2. Малкин провел на льду почти 16 минут, заработал одно удаление, совершил 1 силовой прием.

После встречи болельщики «Нэшвилла» устроили обструкцию игрокам гостей, оскорбляя и забрасывая их различными предметами, когда те покидали лед и направлялись в раздевалку. Малкин отреагировал эмоционально на такое поведение и, остановившись напротив одного из фанатов, замахнулся клюшкой, после чего проследовал в раздевалку. Видеозапись инцидента была выложена одним из пользователей сети микроблогов Twitter.

Четвертый матч серии также пройдет на льду «Нэшвилла» 5 июня.

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«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финала «Кубка Стэнли»

«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финала «Кубка Стэнли»

«Нэшвилл Предаторз» сократил отставание в финальной серии Кубка Стэнли, победив на своем льду в третьем матче «Питтсбург Пингвинз». Проиграв две первые встречи «хищники» оказались в критической ситуации, но с честью из нее выбрались и по всем параметрам переиграли соперника.
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