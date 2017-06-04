Малкин замахнулся клюшкой на фаната «Нэшвилла» после 3-го матча финала плей-офф НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Третья встреча между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» прошла в субботу на льду «хищников» и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. «Предаторз» сумели сократить разрыв в серии до четырех побед до 1−2. Малкин провел на льду почти 16 минут, заработал одно удаление, совершил 1 силовой прием.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/ClayTravis">@ClayTravis</a> must watch video of Malkin walking off the ice after the game <a href="https://t.co/luWGgM5C1E">pic.twitter.com/luWGgM5C1E</a></p>— Will brown (@willrbrown93) <a href="https://twitter.com/willrbrown93/status/871214072540401664">4 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После встречи болельщики «Нэшвилла» устроили обструкцию игрокам гостей, оскорбляя и забрасывая их различными предметами, когда те покидали лед и направлялись в раздевалку. Малкин отреагировал эмоционально на такое поведение и, остановившись напротив одного из фанатов, замахнулся клюшкой, после чего проследовал в раздевалку. Видеозапись инцидента была выложена одним из пользователей сети микроблогов Twitter.

Четвертый матч серии также пройдет на льду «Нэшвилла» 5 июня.