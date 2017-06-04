«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финала «Кубка Стэнли»

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Хозяева агрессивно начали матч, но в течение первого периода не смогли забросить ни одной шайбы. Мало того, первая треть противостояния заставила болельщиков хозяев поседеть, потому что уже на третьей минуте «Питтсбург» открыл счет. После дальнего броска Иана Коула голкипер «Нэшвилла» Пека Ринне отбил шайбу перед собой, а на подборе проворнее всех оказался нападающий «пингвинов» Джейк Гюнцель, который направил диск в сетку ворот между щитков вратаря.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 1:4 Ювентус Реал

Хозяева продолжили свои атаки и имели несколько опаснейших моментов еще в первом периоде, однако голкипер гостей Мэтт Мюррей совершил несколько эффектных сейвов и оставил ворота в неприкосновенности.

Во втором периоде хозяева смогли пробить оборону «Питтсбурга», которая заметно трещала по швам. Первая шайба «Нэшвилла» произвела эффект разорвавшейся плотины. На 26-й минуте защитник Роман Йози точно бросил от синей линии, и Мюррей на этот раз не смог спасти свою команду. Второй гол в ворота «Питтсбурга» последовал всего через 40 секунд. Фредерик Годро получил пас, находясь в центральной зоне, пересек синюю линию, заложил вираж, ушел от защитника и точно бросил мимо ловушки вратаря.

На этом беды «Питтсбурга» не закончились, и Джеймс Нил удвоил преимущество хозяев на последней минуте второй двадцатиминутки.

А в третьем периоде «Нэшвилл» забросил еще две шайбы. Сначала Крейг Смит обокрал соперника в средней зоне и реализовал неожиданный выход один на один с вратарем. А окончательный счет в матче оформил шведский легионер Маттиас Экхольм точным броском от синей линии. В итоге «Нэшвилл» одержал уверенную победу со счетом 5:1.

Автор последней шайбы отметил, что, несмотря на крупный счет, победа команде далась непросто.

«Мы не сдались ни в коем случае. Очевидно, что после двух подряд поражений ребята нервничали, но мы с этим справились наилучшим образом», — приводит слова Экхольма официальный сайт НХЛ.

Вратарь «Нэшвилла» Ринне поделился секретом успеха команды после матча.

«Думаю, первые две игры и начало третьей стали для нас настоящей битвой. В такие моменты надо постараться выбросить все лишнее из головы и сосредоточиться на конкретном игровом моменте и помнить, что ты играешь в финале и жизнь прекрасна», — сказал финский голкипер.

Третий матч финала Кубка Стэнли стал для действующих обладателей трофея одним из самых неудачных за весь сезон и даже установил антирекорд.

Лидеры команды Евгений Малкин и Сидни Кросби за 60 минут игрового времени ни разу не бросили в створ ворот.

При такой неудачной игре суперзвезд «пингвины» ничего не смогли противопоставить сопернику, хотя статистика встречи не отражает произошедшее на льду в штате Теннесси. «Нэшвилл» перебросал соперника со счетом 33:28, что обычно говорит о примерно равном характере матча, но в этом случае очень важен показатель заблокированных бросков. И здесь заметно, насколько больше времени хозяева проводили в атаке.

Игроки «Питтсбурга» 20 раз вставали на пути шайбы, а «хищники» — лишь 12.

Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан признал, что матч сложился для его подопечных крайне плохо.

«Мы очень много позволяли сопернику. Им даже не приходилось прилагать для этого особых усилий. Нужно поработать над этим. Команда обязательно посмотрит видеозапись, чтобы впредь не допускать такого. Я разочарован результатом, но это серия. Наши ребята уже проходили через это», — цитирует специалиста пресс-служба «Питтсбурга».

Капитан команды Сидни Кросби был крайне разочарован и, как следствие, предельно краток.

«Это был тяжелый урок, но мы должны прибавить», — сумел выдавить из себя Кросби.

Малкин был чуть более многословен, чем первая звезда команды.

«Мы много говорили о том, в какой атмосфере будем играть, какие здесь болельщики.

Цитата Мы были готовы, но игра совсем не задалась. Сегодня мы проиграли по всем статьям.

Вся команда сыграла неудачно, в том числе я. Нам надо что-то менять, — заключил российский форвард.

Однако Малкин отметился не с лучшей стороны сразу после завершения матча. Когда гости уходили в раздевалку, болельщики «Предаторз» начали кидать под ноги хоккеистов «Питтсбурга» посторонние предметы и кричать в их адрес оскорбления. В ответ на один из таких выкриков российский нападающий, замахнулся клюшкой на болельщика, однако сумел сдержать эмоции и ушел в подтрибунное помещение.