«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. «Нэшвилл» на своей площадке обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1 в третьем матче финала
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Питтсбурга» шайбу забросил Джейк Гюнтцель (3-я минута). У «Нэшвилла» отличились Роман Йози (26), Фредерик Годро (27), Джеймс Нил (40), Крэйг Смит (45) и Маттиас Экхольм (54).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 53 секунды, заработал две минуты штрафа. Малкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, на счету российского хоккеиста 26 очков (9 шайб + 17 передач).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Питтсбурга». Четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на вторник также на домашней арене «Нэшвилла».
|4.06.2017 03:00
|Плей-офф: Финал
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|5:1
|Питтсбург Пингвинз
|(0:1, 3:0, 2:0)
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Майк Салливан
Вратари
|Пекка Ринне
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|Джейк Гюнтцель (Ян Коул, С. Кросби)
|02:46
|04:50
|Пи. Кей. Суббан
|12:44
|2-й период
|Джастин Шульц
|24:13
|25:51
|Роман Йоси (К. Ярнкрок, М. Экхольм)
|26:33
|Фредерик Годро (О. Уотсон, Р. Йоси)
|36:37
|Райан Эллис
|39:37
|Джеймс Нил (Р. Йоси, В. Арвидссон)
|3-й период
|44:54
|Крэйг Смит
|50:42
|Маттиас Экхольм
|Карл Хагелин
|50:42
|52:43
|Филип Форсберг
|Сидни Кросби
|52:43
|Евгений Малкин
|52:43
|53:10
|Маттиас Экхольм (К. Ярнкрок, К. Сиссонс)
|55:24
|Виктор Арвидссон
|55:24
|Джеймс Нил
|Ян Коул
|55:24
|Тревор Дэйли
|55:24
|55:38
|Маттиас Экхольм
|Патрик Хернквист
|55:38
|57:01
|Остин Уотсон
|Фил Кессел
|57:01
|Крис Куниц
|57:01
|Мэтт Каллен
|57:01
Статистика
|34
|Штрафное время
|44
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Ф. Годро (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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