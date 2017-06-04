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4 июня 2017, 9:36 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. «Нэшвилл» на своей площадке обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1 в третьем матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 4 июня. /ТАСС/.</em> Нэшвилл на своей площадке обыграл Питтсбург со счетом 5:1 в третьем матче финала <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе «Питтсбурга» шайбу забросил Джейк Гюнтцель (3-я минута). У «Нэшвилла» отличились Роман Йози (26), Фредерик Годро (27), Джеймс Нил (40), Крэйг Смит (45) и Маттиас Экхольм (54).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 53 секунды, заработал две минуты штрафа. Малкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, на счету российского хоккеиста 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Питтсбурга». Четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на вторник также на домашней арене «Нэшвилла».

4.06.2017 03:00 Плей-офф: Финал Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 5:1 Питтсбург Пингвинз
(0:1, 3:0, 2:0)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Салливан
Вратари
Пекка Ринне Мэттью Мюррей
1-й период
Джейк Гюнтцель (Ян Коул, С. Кросби) 02:46
04:50 Пи. Кей. Суббан
12:44
2-й период
Джастин Шульц 24:13
25:51 Роман Йоси (К. Ярнкрок, М. Экхольм)
26:33 Фредерик Годро (О. Уотсон, Р. Йоси)
36:37 Райан Эллис
39:37 Джеймс Нил (Р. Йоси, В. Арвидссон)
3-й период
44:54 Крэйг Смит
50:42 Маттиас Экхольм
Карл Хагелин 50:42
52:43 Филип Форсберг
Сидни Кросби 52:43
Евгений Малкин 52:43
53:10 Маттиас Экхольм (К. Ярнкрок, К. Сиссонс)
55:24 Виктор Арвидссон
55:24 Джеймс Нил
Ян Коул 55:24
Тревор Дэйли 55:24
55:38 Маттиас Экхольм
Патрик Хернквист 55:38
57:01 Остин Уотсон
Фил Кессел 57:01
Крис Куниц 57:01
Мэтт Каллен 57:01
Статистика
34 Штрафное время 44
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Ф. Годро (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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Новости Матчи Состав Статистика
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