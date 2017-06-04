«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Питтсбурга» шайбу забросил Джейк Гюнтцель (3-я минута). У «Нэшвилла» отличились Роман Йози (26), Фредерик Годро (27), Джеймс Нил (40), Крэйг Смит (45) и Маттиас Экхольм (54).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 53 секунды, заработал две минуты штрафа. Малкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, на счету российского хоккеиста 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Питтсбурга». Четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на вторник также на домашней арене «Нэшвилла».