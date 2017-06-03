«Вегас» не планирует приобретать Илью Ковальчука

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Ранее появилась информация, что россиянин планирует вернуться в НХЛ. Права на Ковальчука принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз» после того, как он завершил карьеру в НХЛ в 2013 году.

«Необязательно, чтобы в команде сразу появился знаковый, определяющий игрок. Лицом нашего клуба будет наше лого. Мы соберём как можно больше хороших хоккеистов, но главное — создать хорошую команду, нет нужды покупать звёзд. Команда, вступающая в лигу, может преподнести сюрпризы. Ты берёшь никому неизвестных ребят, а через пару лет они становятся классными игроками.