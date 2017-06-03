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3 июня 2017, 22:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вегас» не планирует приобретать Илью Ковальчука

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи заявил, что не планирует совершать сделку с участием Ильи Ковальчука.

Генеральный менеджер Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> Джордж <span class=error>Макфи</span> заявил что не планирует совершать сделку с участием Ильи Ковальчука. Увеличить
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Ранее появилась информация, что россиянин планирует вернуться в НХЛ. Права на Ковальчука принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз» после того, как он завершил карьеру в НХЛ в 2013 году.

«Необязательно, чтобы в команде сразу появился знаковый, определяющий игрок. Лицом нашего клуба будет наше лого. Мы соберём как можно больше хороших хоккеистов, но главное — создать хорошую команду, нет нужды покупать звёзд. Команда, вступающая в лигу, может преподнести сюрпризы. Ты берёшь никому неизвестных ребят, а через пару лет они становятся классными игроками.

Что касается Ковальчука, то мы не вели по нему никаких переговоров. Не могу представить, чтобы мы пошли этим путём. Мы ищем молодых ребят и тех, кто будет играть за нас три-четыре года, — сказал Макфи в эфире Sportsnet.
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