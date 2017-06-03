Ничушкин может вернуться в НХЛ
Директор скаутской службы «Далласа» Джо Макдоннелл сообщил, что нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин может вернуться в НХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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Форвард провел в КХЛ один сезон, его контракт с армейцами действует еще год.
— Он сейчас в России, и мы расцениваем шансы на его возвращение как 50 на 50, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Макдоннелл. — Все зависит от него. Если он вернется, ему надо будет наладить отношения с тренером Кеном Хичкоком. Посмотрите на центрфорварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в
Отметим, за два сезона в «Далласе» Ничушкин провел 158 матчей, в которых набрал 63 (23+40) очка.
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