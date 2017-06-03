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3 июня 2017, 11:05 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Ничушкин может вернуться в НХЛ

Директор скаутской службы «Далласа» Джо Макдоннелл сообщил, что нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин может вернуться в НХЛ.

Директор скаутской службы Далласа Джо Макдоннелл сообщил что нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин может вернуться в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Форвард провел в КХЛ один сезон, его контракт с армейцами действует еще год.

— Он сейчас в России, и мы расцениваем шансы на его возвращение как 50 на 50, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Макдоннелл. — Все зависит от него. Если он вернется, ему надо будет наладить отношения с тренером Кеном Хичкоком. Посмотрите на центрфорварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в плей-офф. Ничушкин может играть так же. Все зависит от того, хватит ли у него духа на этого. Если он этого захочет, он сможет выйти на такой уровень. Для нашей команды очень важно получить его обратно.

Отметим, за два сезона в «Далласе» Ничушкин провел 158 матчей, в которых набрал 63 (23+40) очка.

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