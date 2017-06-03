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3 июня 2017, 10:32 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Анахайм» подписал новый контракт с главным тренером Карлайлом

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл продлил свой контракт, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ из Калифорнии.

Главный тренер Анахайм <span class=error>Дакс</span> <span class=error>Рэнди</span> <span class=error>Карлайл</span> продлил свой контракт сообщается на официальном сайте клуба <span class=error>НХЛ</span> из Калифорнии. Увеличить
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Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с возможностью пролонгации на еще один сезон. В тренерский штаб возвращаются Трент Йони и Рич Престон. Тод Марчант опять займет пост директора по развитию.

Карлайл также возглавлял «Анахайм» с 2005 по 2011 год и привел клуб к победе в Кубке Стэнли-2007. В текущем сезоне, первом после возвращения Карлайла, «Анахайм» по итогам регулярного чемпионата НХЛ сумел выйти в плей-офф, дошел до финала Западной конференции и уступил там «Нэшвиллу» (2−4).

Анахайм Дакс
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«Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли

«Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли

«Нэшвилл» впервые в своей истории сумел выйти в финал Кубка Стэнли, обыграв на родном льду «Анахайм» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Лучшим игроком встречи стал нападающий «Предаторз» Колтон Сиссонс, оформивший первый хет-трик в карьере в рамках матчей на вылет.
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