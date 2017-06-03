Клуб НХЛ «Анахайм» подписал новый контракт с главным тренером Карлайлом
Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл продлил свой контракт, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ из Калифорнии.
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Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с возможностью пролонгации на еще один сезон. В тренерский штаб возвращаются Трент Йони и Рич Престон. Тод Марчант опять займет пост директора по развитию.
Карлайл также возглавлял «Анахайм» с 2005 по 2011 год и привел клуб к победе в Кубке Стэнли-2007. В текущем сезоне, первом после возвращения Карлайла, «Анахайм» по итогам регулярного чемпионата НХЛ сумел выйти в
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