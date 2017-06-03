Клуб НХЛ «Анахайм» подписал новый контракт с главным тренером Карлайлом

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Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с возможностью пролонгации на еще один сезон. В тренерский штаб возвращаются Трент Йони и Рич Престон. Тод Марчант опять займет пост директора по развитию.