Шведские хоккеисты Седины получили почетные степени политехнического университета в Канаде
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Шведские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Хенрик и Даниэль Седины были удостоены почетных степеней Политехнического университета Квантлена, который расположен в городе Суррей и является крупнейшим учебным заведением провинции Британская Колумбия (Канада). Об этом сообщается на сайте университета.
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Братья Седины были удостоены почетных степеней на торжественной церемонии 1 июня. Отмечается, что хоккеисты получили почетные степени за «гражданскую позицию, спортивное мастерство, уважение, заботу и другие важные качества, которые они проявляют на льду и вне его».
Братья Седины поддерживают более 50 благотворительных организаций, в числе которых «Детский фонд «Кэнакс», «Семейный фонд «Кэнакс», различные хосписы и детские госпитали. Кроме того, Седины создали собственный благотворительный фонд Sedin Family Foundation. Фонд работает со школами, общественными группами и учреждениями социального обслуживания и образования. Он организует ежегодные подарочные программы, которые поддерживают здоровье и образование детей с упором на семейный и оздоровительный отдых.
Почетные степени университета Квантлена присуждаются в знак признания достижений или выдающихся заслуг перед обществом. Члены университетского сообщества и общества в целом предлагают кандидатов из числа выдающихся ученых, представителей искусства, государственных служащих, а также других людей, внесших значительный вклад на местном, национальном или глобальном уровне.
Хенрик, который на шесть минут старше
В составе сборной Швеции братья Седины становились олимпийскими чемпионами (2006), чемпионами мира (2013). Даниэль Седин также выигрывал серебро Олимпиады 2014 года в Сочи.
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