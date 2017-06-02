Беттмэн: Многие говорят, что НХЛ ещё может поехать на ОИ. Нет, не может
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможность отмены Матча звёзд, который пройдёт в Тампе с 23 по 25 января 2018 года, если лига всё же решит участвовать в Олимпиаде.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В предыдущие сезоны Матч звёзд не проводился в олимпийский сезон.
«Можем ли мы передумать насчёт Олимпиады и отменить Матч звёзд? Это невозможно. НХЛ максимально ясно выразила свою позицию полтора месяца назад, недавно я подтвердил это решение. Знаю, что многие в национальной федерации хоккея, МОК, даже в профсоюзе игроков говорят: “Да нет, это всё ещё может случиться”. Нет, не может. Мы будем проводить Матч звёзд, и Олимпиада не станет ему помехой», — цитирует Беттмэна Tampa Bay Times.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter