Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29952618/
2 июня 2017, 9:34 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вашингтон» за сезон-2016/17 собрал более $900 тысяч на благотворительность

МОСКВА, 2 июн — Р-Спорт. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» за сезон-2016/17 собрал более 900 тысяч долларов в рамках различных благотворительных проектов, сообщается на официальном сайте хоккейной команды.

Клуб <span class=error>НХЛ</span> Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> за сезон-2016/17 собрал более 900 тысяч долларов в рамках различных благотворительных проектов сообщается на официальном сайте хоккейной команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеисты и руководство «Вашингтона» приняли участие в почти 40 благотворительных проектах. В частности, капитан столичного клуба российский форвард Александр Овечкин принял участие в программе, в рамках которой он выступил разносчиком пиццы. Этот проект по итогам сезона собрал 36 тысяч долларов.

«Вашингтон» в текущем сезоне выиграл Президентский кубок как лучшая команда регулярного чемпионата, однако во 2-м раунде плей-офф уступил финалисту Кубка Стэнли «Питтсбургу».

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Вашингтон» продлил соглашение с Уокером

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что клуб продлил соглашение с нападающим Натаном Уокером, говорится на официальном сайте клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота