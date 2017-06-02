«Вашингтон» за сезон-2016/17 собрал более $900 тысяч на благотворительность
МОСКВА, 2 июн —
Р-Спорт. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» за сезон-2016/17 собрал более 900 тысяч долларов в рамках различных благотворительных проектов, сообщается на официальном сайте хоккейной команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хоккеисты и руководство «Вашингтона» приняли участие в почти 40 благотворительных проектах. В частности, капитан столичного клуба российский форвард Александр Овечкин принял участие в программе, в рамках которой он выступил разносчиком пиццы. Этот проект по итогам сезона собрал 36 тысяч долларов.
«Вашингтон» в текущем сезоне выиграл Президентский кубок как лучшая команда регулярного чемпионата, однако во 2-м раунде
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter