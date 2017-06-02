«Вашингтон» за сезон-2016/17 собрал более $900 тысяч на благотворительность

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Хоккеисты и руководство «Вашингтона» приняли участие в почти 40 благотворительных проектах. В частности, капитан столичного клуба российский форвард Александр Овечкин принял участие в программе, в рамках которой он выступил разносчиком пиццы. Этот проект по итогам сезона собрал 36 тысяч долларов.