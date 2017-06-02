Экс-форвард ЦСКА Мамин подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Флорида»
МОСКВА, 2 июн —
Р-Спорт. Бывший нападающий московского ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт новичка с «Флоридой», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
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Кроме Мамина «Флорида» также подписала аналогичный контракт с финном Хенриком Хаапала.
«Мы с радостью сообщаем, что подписали соглашения с двумя талантливыми и перспективными молодыми игроками Хенриком и Максимом. Оба хоккеиста до НХЛ выступали в элитных лигах своих стран и выделялись игрой. Хенрик — динамичный плеймейкер, Максим действует в силовой манере, что может помочь нам выигрывать матчи. Мы дадим им шанс завоевать место в составе в следующем сезоне», — сообщил генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон.
Мамин, которому в январе исполнилось 22 года, в минувшем сезоне принял участие в 42 матчах ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 25 очков (12 шайб и 13 передач). В девяти матчах
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