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2 июня 2017, 1:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Миннесота» назначила Брюнетта ассистентом генменеджера

«Миннесота Уайлд» объявила об изменениях в руководстве.

В частности, на должность ассистента генерального менеджера был назначен бывший левый нападающий команды Эндрю Брюнетт. Вторым помощником генменеджера стал Шеп Хардер, сообщает NBC Sports.

Брюнетт выступал в составе «Миннесота Уайлд» с 2001 по 2004 и с 2008 по 2011 годы. За это время принял участие в 289 матчах НХЛ, в которых набрал 321 очко по системе гол+пас (119+202). Всего в НХЛ форвард сыграл в 1034 матчах, в которых забил 256 голов и отдал 450 передач, набрав 706 очков.

Миннесота Уайлд
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